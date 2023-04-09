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Экипаж авиакомпании «Ямал» в полете устранил техническую проблему

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Экипажу авиакомпании удалось устранить техническую проблему Фото:

Экипажу авиакомпании «Ямал» в полете удалось устранить техническую проблему. Как сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT, у самолета случились проблемы с наддувом.

«После взлета КВС доложил о проблеме с наддувом и решении следовать в зону ожидания. В 18.49 проблема устранена, экипаж продолжил полет в аэропорт назначения. Самолет А-320, рег/RA-73690, рейс LLM186 Сочи (Адлер) — Тюмень (Рощино). Эксплуатант: ООО «Авиакомпания «Ямал»», — говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел 9 апреля.

Агентство направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании «Ямал» получил техническую неисправность при посадке в Уфе. В связи с этим самолет самостоятельно не смог покинуть посадочную полосу.

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Экипажу авиакомпании «Ямал» в полете удалось устранить техническую проблему. Как сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT, у самолета случились проблемы с наддувом. «После взлета КВС доложил о проблеме с наддувом и решении следовать в зону ожидания. В 18.49 проблема устранена, экипаж продолжил полет в аэропорт назначения. Самолет А-320, рег/RA-73690, рейс LLM186 Сочи (Адлер) — Тюмень (Рощино). Эксплуатант: ООО «Авиакомпания «Ямал»», — говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошел 9 апреля. Агентство направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответа не поступило. Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании «Ямал» получил техническую неисправность при посадке в Уфе. В связи с этим самолет самостоятельно не смог покинуть посадочную полосу.
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