Самолет из ЯНАО получил техническую неисправность при посадке в Уфе

Самолет авиакомпании «Ямал», совершающий рейс из Ноябрьска в Уфу испытал проблемы с управлением передней стойкой после посадки в Уфе. Из-за неисправности самолет не смог самостоятельно освободить посадочную полосу, сообщает AVIAINCIDENT.
«Аэропорт Уфа, 08 апреля. После посадки, по окончании пробега командир воздушного судна доложил, что не может самостоятельно освободить взлетно-посадочную полосу, по причине ограниченного управления передней стойкой шасси, требуется тягач», — сообщается в telegram-канале «AVIAINCIDENT».
На борту рейса находилось 50 пассажиров, сама посадка воздушного судна прошла благополучно. Самолет был эвакуирован со взлетной полосы при помощи тягача, через 14 минут после поступления сигнала тревоги.
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