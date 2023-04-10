Военный эксперт назвал дату, к которой ВСУ попытаются прорваться

Военный специалист Широкорад: решающая битва на спецоперации будет к 9 мая

11 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Начать контрнаступление ВСУ могут 2 мая, считает Александр Широкорад Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ захотят добиться успехов в контрнаступлении к 9 мая, чтобы устроить себе символический праздник. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор около 200 книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад. «Все решать будут события после 2 мая, когда грунт обсохнет, и ВСУ соберутся начать наступление. Насколько это будет удачно, сказать трудно, но ситуация, на мой взгляд, сложная. Судя по всему, в мае будет твердый грунт и начнется какое-то наступление. Не исключено, что ВСУ захотят сделать „праздник“ под 9 мая. То есть начать наступление числа 2 и к 9 мая добиться каких-то успехов», — объяснил Александр Широкорад. Военный специалист подчеркнул, что сейчас в грунте застревают даже бронетранспортеры (БРТ). «В грунте пока застревают даже БТРы с высокой проходимостью, типа БТР-60, БТР-80. Я уж не говорю про грузовики, танки», — добавил Широкорад. Ранее военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц назвал URA.RU основные направления наступления ВСУ. Украинская армия может нанести удар по Токмаку (Запорожская область), чтобы выйти на Мелитополь и Бердянск, после чего откроется дорога на Крым. По мнению военного политолога, подполковника запаса МВД России Олега Иванникова, ВСУ могут создать очаг напряженности у российских границ — в Белгородской и Брянской областях. Это им нужно, чтобы информационно отвлечь от поражения в Бахмуте (Артемовск, ДНР). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ захотят добиться успехов в контрнаступлении к 9 мая, чтобы устроить себе символический праздник. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист, автор около 200 книг и статей по военной и политической истории России Александр Широкорад. «Все решать будут события после 2 мая, когда грунт обсохнет, и ВСУ соберутся начать наступление. Насколько это будет удачно, сказать трудно, но ситуация, на мой взгляд, сложная. Судя по всему, в мае будет твердый грунт и начнется какое-то наступление. Не исключено, что ВСУ захотят сделать „праздник“ под 9 мая. То есть начать наступление числа 2 и к 9 мая добиться каких-то успехов», — объяснил Александр Широкорад. Военный специалист подчеркнул, что сейчас в грунте застревают даже бронетранспортеры (БРТ). «В грунте пока застревают даже БТРы с высокой проходимостью, типа БТР-60, БТР-80. Я уж не говорю про грузовики, танки», — добавил Широкорад. Ранее военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц назвал URA.RU основные направления наступления ВСУ. Украинская армия может нанести удар по Токмаку (Запорожская область), чтобы выйти на Мелитополь и Бердянск, после чего откроется дорога на Крым. По мнению военного политолога, подполковника запаса МВД России Олега Иванникова, ВСУ могут создать очаг напряженности у российских границ — в Белгородской и Брянской областях. Это им нужно, чтобы информационно отвлечь от поражения в Бахмуте (Артемовск, ДНР).