Полковник запаса раскрыл, как ВСУ скроют поражение в Бахмуте

Полковник запаса Иванников предупредил об ответе ВСУ за поражение в Бахмуте
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Вооруженные силы Украины. stock, урал, военные, украина, ВСУ, stock
ВСУ будут отправлять в Белгородскую и Брянскую области диверсионные группы, считает Олег Иванников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чтобы информационно отвлечь от поражения в Бахмуте (Артемовск, ДНР), ВСУ создадут очаг напряженности у российских границ — в Белгородской и Брянской областях. Украина будет массово атаковать территории беспилотниками и запускать туда диверсионно-разведывательные группы, заявил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД России, работавший в зоне СВО, Олег Иванников.

«ВСУ готовятся к провокациям прежде всего в Белгородской и Брянской областях. Они попытаются создать очаг напряженности, начиная с массового использования беспилотников, которые будут оснащены взрывными устройствами, вплоть до диверсионно-разведывательных групп, которые в массовом количестве будут туда направлены. Это будут банды националистов, которые будут сеять панику на территории Брянщины и незамедлительно выкладывать в интернете все свои преступные похождения, чтобы киевский режим мог таким информповодом скрыть поражение под Бахмутом», — объяснил Олег Иванников.

Он подчеркнул, что России на приграничных территориях необходимо будет усилить защиту. «Это крайне опасно, и необходимо серьезно усилить плотность нарядов полиции, Росгвардии, погранслужбы. Максимально оказать противодействие с целью недопущения проникновения на территорию России таких групп», — добавил Иванников.

Ранее украинские военные сообщили, что ВСУ массово покидают Бахмут в то время, как ЧВК «Вагнер» наращивает свои штурмовые группы. При этом украинские диверсанты уже начали проникать на территорию России. Так, 2 марта на территорию Брянской области проникли вооруженные украинцы, которые открыли огонь по мирным жителям. 6 марта ситуация повторилась, однако попытку пресекли.

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Чтобы информационно отвлечь от поражения в Бахмуте (Артемовск, ДНР), ВСУ создадут очаг напряженности у российских границ — в Белгородской и Брянской областях. Украина будет массово атаковать территории беспилотниками и запускать туда диверсионно-разведывательные группы, заявил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД России, работавший в зоне СВО, Олег Иванников. «ВСУ готовятся к провокациям прежде всего в Белгородской и Брянской областях. Они попытаются создать очаг напряженности, начиная с массового использования беспилотников, которые будут оснащены взрывными устройствами, вплоть до диверсионно-разведывательных групп, которые в массовом количестве будут туда направлены. Это будут банды националистов, которые будут сеять панику на территории Брянщины и незамедлительно выкладывать в интернете все свои преступные похождения, чтобы киевский режим мог таким информповодом скрыть поражение под Бахмутом», — объяснил Олег Иванников. Он подчеркнул, что России на приграничных территориях необходимо будет усилить защиту. «Это крайне опасно, и необходимо серьезно усилить плотность нарядов полиции, Росгвардии, погранслужбы. Максимально оказать противодействие с целью недопущения проникновения на территорию России таких групп», — добавил Иванников. Ранее украинские военные сообщили, что ВСУ массово покидают Бахмут в то время, как ЧВК «Вагнер» наращивает свои штурмовые группы. При этом украинские диверсанты уже начали проникать на территорию России. Так, 2 марта на территорию Брянской области проникли вооруженные украинцы, которые открыли огонь по мирным жителям. 6 марта ситуация повторилась, однако попытку пресекли.
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