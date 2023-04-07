Полковник запаса раскрыл, как ВСУ скроют поражение в Бахмуте

Полковник запаса Иванников предупредил об ответе ВСУ за поражение в Бахмуте

07 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ будут отправлять в Белгородскую и Брянскую области диверсионные группы, считает Олег Иванников Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы информационно отвлечь от поражения в Бахмуте (Артемовск, ДНР), ВСУ создадут очаг напряженности у российских границ — в Белгородской и Брянской областях. Украина будет массово атаковать территории беспилотниками и запускать туда диверсионно-разведывательные группы, заявил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД России, работавший в зоне СВО, Олег Иванников. «ВСУ готовятся к провокациям прежде всего в Белгородской и Брянской областях. Они попытаются создать очаг напряженности, начиная с массового использования беспилотников, которые будут оснащены взрывными устройствами, вплоть до диверсионно-разведывательных групп, которые в массовом количестве будут туда направлены. Это будут банды националистов, которые будут сеять панику на территории Брянщины и незамедлительно выкладывать в интернете все свои преступные похождения, чтобы киевский режим мог таким информповодом скрыть поражение под Бахмутом», — объяснил Олег Иванников. Он подчеркнул, что России на приграничных территориях необходимо будет усилить защиту. «Это крайне опасно, и необходимо серьезно усилить плотность нарядов полиции, Росгвардии, погранслужбы. Максимально оказать противодействие с целью недопущения проникновения на территорию России таких групп», — добавил Иванников. Ранее украинские военные сообщили, что ВСУ массово покидают Бахмут в то время, как ЧВК «Вагнер» наращивает свои штурмовые группы. При этом украинские диверсанты уже начали проникать на территорию России. Так, 2 марта на территорию Брянской области проникли вооруженные украинцы, которые открыли огонь по мирным жителям. 6 марта ситуация повторилась, однако попытку пресекли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы информационно отвлечь от поражения в Бахмуте (Артемовск, ДНР), ВСУ создадут очаг напряженности у российских границ — в Белгородской и Брянской областях. Украина будет массово атаковать территории беспилотниками и запускать туда диверсионно-разведывательные группы, заявил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД России, работавший в зоне СВО, Олег Иванников. «ВСУ готовятся к провокациям прежде всего в Белгородской и Брянской областях. Они попытаются создать очаг напряженности, начиная с массового использования беспилотников, которые будут оснащены взрывными устройствами, вплоть до диверсионно-разведывательных групп, которые в массовом количестве будут туда направлены. Это будут банды националистов, которые будут сеять панику на территории Брянщины и незамедлительно выкладывать в интернете все свои преступные похождения, чтобы киевский режим мог таким информповодом скрыть поражение под Бахмутом», — объяснил Олег Иванников. Он подчеркнул, что России на приграничных территориях необходимо будет усилить защиту. «Это крайне опасно, и необходимо серьезно усилить плотность нарядов полиции, Росгвардии, погранслужбы. Максимально оказать противодействие с целью недопущения проникновения на территорию России таких групп», — добавил Иванников. Ранее украинские военные сообщили, что ВСУ массово покидают Бахмут в то время, как ЧВК «Вагнер» наращивает свои штурмовые группы. При этом украинские диверсанты уже начали проникать на территорию России. Так, 2 марта на территорию Брянской области проникли вооруженные украинцы, которые открыли огонь по мирным жителям. 6 марта ситуация повторилась, однако попытку пресекли.