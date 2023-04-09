Магнитогорский заключенный продал женщинам несуществующие гаджеты на 1,2 млн рублей

За мошенничество суд увеличил заключенному срок до четырех лет в колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области магнитогорец, отбывающий наказание в местах лишения свободы, знакомился с женщинами и продавал им несуществующие гаджеты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска, потерпевшие перевели мужчине более 1,2 млн рублей.

«Заключенный магнитогорец связывался в соцсетях с женщинами и предлагал им покупать дорогостоящие смартфоны и другую технику по ценам ниже рыночной, обещая прибыль. При том, что никакую технику сам покупать и продавать не мог. Потерпевшие перевели мужчине на банковские карты 1 247 147 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По совокупности с предыдущим приговором ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.