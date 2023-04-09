09 апреля 2023

Магнитогорский заключенный продал женщинам несуществующие гаджеты на 1,2 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Александру Кузнецову в суде Центрального района. Челябинск, замок, тюрьма, решетка, суд, клетка
За мошенничество суд увеличил заключенному срок до четырех лет в колонии строгого режима Фото:

В Челябинской области магнитогорец, отбывающий наказание в местах лишения свободы, знакомился с женщинами и продавал им несуществующие гаджеты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска, потерпевшие перевели мужчине более 1,2 млн рублей.

«Заключенный магнитогорец связывался в соцсетях с женщинами и предлагал им покупать дорогостоящие смартфоны и другую технику по ценам ниже рыночной, обещая прибыль. При том, что никакую технику сам покупать и продавать не мог. Потерпевшие перевели мужчине на банковские карты 1 247 147 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По совокупности с предыдущим приговором ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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В Челябинской области магнитогорец, отбывающий наказание в местах лишения свободы, знакомился с женщинами и продавал им несуществующие гаджеты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска, потерпевшие перевели мужчине более 1,2 млн рублей. «Заключенный магнитогорец связывался в соцсетях с женщинами и предлагал им покупать дорогостоящие смартфоны и другую технику по ценам ниже рыночной, обещая прибыль. При том, что никакую технику сам покупать и продавать не мог. Потерпевшие перевели мужчине на банковские карты 1 247 147 рублей», — сообщили в пресс-службе. Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По совокупности с предыдущим приговором ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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