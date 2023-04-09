Падение человека на рельсы парализовало работу метро в Екатеринбурге

Инцидент произошел на станции метро «Площадь 1905 года» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На всех станциях екатеринбургского метро после падения человека на рельсы отключили напряжение. Уже на протяжении часа пассажиры скапливаются у входа.

«В настоящее время никого в метро не пускают. Напряжение не дали. Ждем уже больше часа. Насколько я знаю, такая же ситуация — на всех станциях», — сообщил URA.RU читатель агентства.

Ранее URA.RU стало известно, что в екатеринбургском метро на станции «Площадь 1905 года» на рельсы упал молодой человек. В итоге движение поездов было приостановлено. Пострадавший с сочетанными травмами головы был госпитализирован в 36 больницу города.