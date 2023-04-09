09 апреля 2023

Падение человека на рельсы парализовало работу метро в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вестибюль, станция 1905 года
Инцидент произошел на станции метро «Площадь 1905 года» Фото:

На всех станциях екатеринбургского метро после падения человека на рельсы отключили напряжение. Уже на протяжении часа пассажиры скапливаются у входа.

«В настоящее время никого в метро не пускают. Напряжение не дали. Ждем уже больше часа. Насколько я знаю, такая же ситуация — на всех станциях», — сообщил URA.RU читатель агентства.

Ранее URA.RU стало известно, что в екатеринбургском метро на станции «Площадь 1905 года» на рельсы упал молодой человек. В итоге движение поездов было приостановлено. Пострадавший с сочетанными травмами головы был госпитализирован в 36 больницу города.

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На всех станциях екатеринбургского метро после падения человека на рельсы отключили напряжение. Уже на протяжении часа пассажиры скапливаются у входа. «В настоящее время никого в метро не пускают. Напряжение не дали. Ждем уже больше часа. Насколько я знаю, такая же ситуация — на всех станциях», — сообщил URA.RU читатель агентства. Ранее URA.RU стало известно, что в екатеринбургском метро на станции «Площадь 1905 года» на рельсы упал молодой человек. В итоге движение поездов было приостановлено. Пострадавший с сочетанными травмами головы был госпитализирован в 36 больницу города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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