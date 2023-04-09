Из метро Екатеринбурга экстренно выводят людей

По словам читателей агентства, в метро произошел наезд на человека Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» экстренно остановили поезд и выводят людей. Предположительно, под колеса попал человек. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«На метро Площадь 1905 года всех выводят из вагона. Говорят, что произошел наезд на человека. Экстренных служб на месте пока нет», — делятся читатели агентства.

В МУП «Екатеринбургский метрополитен» корреспонденту URA.RU заявили, что пока никакой информацией не обладают. «Информация не поступала. Комментарии будут позже», — отметили там.