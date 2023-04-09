09 апреля 2023

Из метро Екатеринбурга экстренно выводят людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, досмотр, транспорт, проверка, безопасность, пассажиры, метрополитен, метро, станция 1905 года, пассажиры метро
По словам читателей агентства, в метро произошел наезд на человека Фото:

В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» экстренно остановили поезд и выводят людей. Предположительно, под колеса попал человек. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«На метро Площадь 1905 года всех выводят из вагона. Говорят, что произошел наезд на человека. Экстренных служб на месте пока нет», — делятся читатели агентства.

В МУП «Екатеринбургский метрополитен» корреспонденту URA.RU заявили, что пока никакой информацией не обладают. «Информация не поступала. Комментарии будут позже», — отметили там.

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В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» экстренно остановили поезд и выводят людей. Предположительно, под колеса попал человек. Об этом сообщают читатели URA.RU. «На метро Площадь 1905 года всех выводят из вагона. Говорят, что произошел наезд на человека. Экстренных служб на месте пока нет», — делятся читатели агентства. В МУП «Екатеринбургский метрополитен» корреспонденту URA.RU заявили, что пока никакой информацией не обладают. «Информация не поступала. Комментарии будут позже», — отметили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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