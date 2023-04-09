В мэрии Екатеринбурга раскрыли, когда появятся парковки для электросамокатов

С конца мая в Екатеринбурге появятся парковки для электросамокатов. Об этом сообщил начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети комитета по транспорту администрации уральской столицы Владимир Галаков.
«Парковки начнут появляться, когда будут определены места. Старт работ по нанесению разметки — 10 апреля», — заявил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной повышению безопасности поездок на электросамокатах в Екатеринбурге.
В ГИБДД напоминают, что все транспортные средства с двигателем, включая электросамокат, должны иметь фары, звонок или гудок для оповещения прохожих. Обязательно должен быть установлен тормоз. Запрещается пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, не слезая с электросамоката.
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