В мэрии Екатеринбурга раскрыли, когда появятся парковки для электросамокатов

Парковки для электросамокатов появятся в Екатеринбурге с конца мая

С 10 апреля в уральской столице начнут наносить разметку для электросамокатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С конца мая в Екатеринбурге появятся парковки для электросамокатов. Об этом сообщил начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети комитета по транспорту администрации уральской столицы Владимир Галаков.

«Парковки начнут появляться, когда будут определены места. Старт работ по нанесению разметки — 10 апреля», — заявил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной повышению безопасности поездок на электросамокатах в Екатеринбурге.

В ГИБДД напоминают, что все транспортные средства с двигателем, включая электросамокат, должны иметь фары, звонок или гудок для оповещения прохожих. Обязательно должен быть установлен тормоз. Запрещается пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, не слезая с электросамоката.