09 апреля 2023

В мэрии Екатеринбурга раскрыли, когда появятся парковки для электросамокатов

Парковки для электросамокатов появятся в Екатеринбурге с конца мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, самокат, электросамокат
С 10 апреля в уральской столице начнут наносить разметку для электросамокатов Фото:

С конца мая в Екатеринбурге появятся парковки для электросамокатов. Об этом сообщил начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети комитета по транспорту администрации уральской столицы Владимир Галаков.

«Парковки начнут появляться, когда будут определены места. Старт работ по нанесению разметки — 10 апреля», — заявил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной повышению безопасности поездок на электросамокатах в Екатеринбурге.

В ГИБДД напоминают, что все транспортные средства с двигателем, включая электросамокат, должны иметь фары, звонок или гудок для оповещения прохожих. Обязательно должен быть установлен тормоз. Запрещается пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, не слезая с электросамоката.

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С конца мая в Екатеринбурге появятся парковки для электросамокатов. Об этом сообщил начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети комитета по транспорту администрации уральской столицы Владимир Галаков. «Парковки начнут появляться, когда будут определены места. Старт работ по нанесению разметки — 10 апреля», — заявил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной повышению безопасности поездок на электросамокатах в Екатеринбурге. В ГИБДД напоминают, что все транспортные средства с двигателем, включая электросамокат, должны иметь фары, звонок или гудок для оповещения прохожих. Обязательно должен быть установлен тормоз. Запрещается пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, не слезая с электросамоката.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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