09 апреля 2023
08 апреля 2023

Тюменской экс-чиновнице запретили выходить из дома в рамках уголовного дела

Экс-главе тюменского центра занятости Астафьевой выбрали меру пресечения
© Служба новостей «URA.RU»
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Оксана Астафьева незаконно выписывала сотрудникам премии Фото:

Суд избрал экс-главе тюменского центра занятости Оксане Астафьевой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий.

«Гражданке запрещено выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до 07:00. А также общаться с участниками уголовного судопроизводства, за исключением следователя, сотрудников правоохранительных органов, близких родственников; посещать место работы, массовые мероприятия, заведения увеселительного характера», — рассказали в пресс-службе.

Ранее агентство писало, что Астафьеву задержали сотрудники ФСБ. По версии силовиков, она незаконно выписывала премии (с выгодой для себя) своим сотрудникам, нанеся бюджету ущерб на 1,16 млн рублей. Против экс-чиновницы возбуждено уголовное дело по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ — ей грозит до десяти лет колонии.

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Суд избрал экс-главе тюменского центра занятости Оксане Астафьевой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий. «Гражданке запрещено выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до 07:00. А также общаться с участниками уголовного судопроизводства, за исключением следователя, сотрудников правоохранительных органов, близких родственников; посещать место работы, массовые мероприятия, заведения увеселительного характера», — рассказали в пресс-службе. Ранее агентство писало, что Астафьеву задержали сотрудники ФСБ. По версии силовиков, она незаконно выписывала премии (с выгодой для себя) своим сотрудникам, нанеся бюджету ущерб на 1,16 млн рублей. Против экс-чиновницы возбуждено уголовное дело по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ — ей грозит до десяти лет колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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