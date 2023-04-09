Тюменской экс-чиновнице запретили выходить из дома в рамках уголовного дела

Экс-главе тюменского центра занятости Астафьевой выбрали меру пресечения

Оксана Астафьева незаконно выписывала сотрудникам премии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Суд избрал экс-главе тюменского центра занятости Оксане Астафьевой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий.

«Гражданке запрещено выходить за пределы жилого помещения с 21:00 до 07:00. А также общаться с участниками уголовного судопроизводства, за исключением следователя, сотрудников правоохранительных органов, близких родственников; посещать место работы, массовые мероприятия, заведения увеселительного характера», — рассказали в пресс-службе.

Ранее агентство писало, что Астафьеву задержали сотрудники ФСБ. По версии силовиков, она незаконно выписывала премии (с выгодой для себя) своим сотрудникам, нанеся бюджету ущерб на 1,16 млн рублей. Против экс-чиновницы возбуждено уголовное дело по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ — ей грозит до десяти лет колонии.