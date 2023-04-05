Против тюменской чиновницы возбудили уголовное дело за превышение полномочий

Экс-директора тюменского центра занятости Астафьеву обвинили в превышении полномочий

Оксане Астафьевой грозит до 10 лет колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Экс-директора тюменского центра занятости Оксану Астафьеву обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее агентство писало, что бывшая чиновница была задержана ФСБ.

«Астафьевой предъявлено обвинение по п. „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ. Идут допросы, возможно появятся и другие фигуранты дела», — рассказал инсайдер.

В управлении ФСБ не называют имя задержанной. «Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области собраны материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении директора одного из государственных автономных учреждений по факту превышения им должностных полномочий из корыстной заинтересованности. По версии следствия, руководитель, в целях личного обогащения, реализовал преступную схему, связанную с незаконной выплатой премий руководящим сотрудникам возглавляемого им учреждения, в результате чего бюджету региона причинен ущерб в размере более 1,16 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее агентство писало, что Астафьева была уволена со своего поста 28 марта. Официальной причиной увольнения объявлено истечение срока трудового договора. По вмененной статье экс-директору грозит до 10 лет колонии.