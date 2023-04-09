Курганского депутата без его ведома назначили ответственным за пикет, который власти не согласовали

Депутата Сергея Федотова сделали уполномоченным за общественный порядок на пикете, который власти не согласовали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские коммунисты назначили однопартийца, депутата облдумы Сергея Федотова отвечать за общественный порядок на пикете, который им не согласовали власти. Источники из политокружения сообщили URA.RU, что сам Федотов об этом не знал.

«Федотова назначили одним из уполномоченных за общественный порядок на пикете. В уведомлении о мероприятии опубликовали его персональные данные. Узнал он об этом постфактум», — рассказали собеседники агентства. При этом в курганском правительстве проведение мероприятия коммунистам не согласовали.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Федотов уточнил, что никаких уведомлений о проведении пикетов не подписывал. «То, что являюсь одним из уполномоченных в проведении пикета, узнал от вас. В партии я занимаюсь работой с молодежью, спортивным клубом, патриотическим воспитанием. Организацией и проведением пикетов в партии занимаются другие люди. Знаю, что в проведении пикета было отказано», — указал он.

Первый секретарь курганского горкома КПРФ Артур Пущин пояснил агентству, что уполномоченные на публичные мероприятия избираются на заседании бюро. «Список утверждаем на полугодие», — добавил коммунист.

Ранее URA.RU писало, что в июле прошлого года КПРФ не разрешили проводить пикет в центре Кургана из-за режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Согласно постановлению губернатора, запрещено проводить в регионе спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, к которым относятся и пикеты. Исключение — те события, которые были согласованы областным оперативным штабом.