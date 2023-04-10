Курганцы массово продают монеты за сотни тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Курганской области продает коллекцию рублевых монет за 20 миллионов. Об этом сообщается на сервисе объявлений.

«Продам монеты СССР и современные РФ. Сам не покупаю, возьму под реализацию любые современные монеты, купюры, если сами не в состоянии продать. Всю коллекцию отдам за 20 миллионов рублей», — указано в объявлении на Avito.

Курганец также продает монеты номиналом в десять и 25 рублей за 100 тысяч рублей, а также в два рубля за 250 тысяч рублей. У него также есть несколько монет номиналом одна и две копейки от 50 тысяч до миллиона рублей.

Между тем, другой продавец избавляется от монеты номиналом в два рубля 2012 года за 100 тысяч рублей. Продавец заявил, что особенность его товара в том, что на обратной стороне изображен русский полководец времен Отечественной войны 1812 года Николай Раевский. Владелец объявления отмечается, что торг возможен.

В Кургане также продается коллекционная монета в десять рублей, которая посвящена 55-й годовщине Победы. Как сообщает продавец, продает из-за того, что на монете брак — смещение гравировки. Стоимость — миллион рублей.

Еще один продавец на сервисе избавляется от редких монет времен СССР. «Монеты номиналом три копейки 1991 года. Стоимость монет: 200 тысяч рублей. Отличается цветом. Была сделана как пробный экземпляр», — указано в описании объявления. Отмечается, что монеты имеют хорошую сохранность.

Ранее URA.RU писало, что в Перми продают один рубль за 800 тысяч. Местный житель отмечает, что купившего данную монету ждет удача, а деньги с выручки за свой товар он потратит на помощь своей семье.

Курганец продает коллекцию монет за несколько миллионов рублей Фото: скрин сайта Avito

В Кургане бракованную монету продают за миллион рублей Фото: скрин сайта Avito