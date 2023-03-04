04 марта 2023
03 марта 2023

В Перми продают один рубль за 800 тысяч. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, мелочь, деньги, падение рубля, монета, рубль
По словам владельца, того, кто купит рубль, будет ждать удача Фото:

Житель Перми продает монету номиналом один рубль за 800 тысяч рублей. По его словам, купившего ждет удача, а вырученные деньги пойдут на помощь семье, говорится в объявлении на популярном портале.

«Рублевая монета 2006 года. Кто купит — того ждет удача. Оплата только наличными. Деньги пойдут на помощь семье в трудные времена», — говорится в объявлении. Монету владелец оценил в 800 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что жительница Перми продает пятилитровую бутылку с монетами за 50 тысяч рублей. Она переезжает в другой город, а перевозить бутылку весом семь килограммов «будет проблематично».

Вырученные с продажи монеты деньги владелец планирует потратить на помощь семье

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Житель Перми продает монету номиналом один рубль за 800 тысяч рублей. По его словам, купившего ждет удача, а вырученные деньги пойдут на помощь семье, говорится в объявлении на популярном портале. «Рублевая монета 2006 года. Кто купит — того ждет удача. Оплата только наличными. Деньги пойдут на помощь семье в трудные времена», — говорится в объявлении. Монету владелец оценил в 800 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что жительница Перми продает пятилитровую бутылку с монетами за 50 тысяч рублей. Она переезжает в другой город, а перевозить бутылку весом семь килограммов «будет проблематично».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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