По словам владельца, того, кто купит рубль, будет ждать удача
Житель Перми продает монету номиналом один рубль за 800 тысяч рублей. По его словам, купившего ждет удача, а вырученные деньги пойдут на помощь семье, говорится в объявлении на популярном портале.
«Рублевая монета 2006 года. Кто купит — того ждет удача. Оплата только наличными. Деньги пойдут на помощь семье в трудные времена», — говорится в объявлении. Монету владелец оценил в 800 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что жительница Перми продает пятилитровую бутылку с монетами за 50 тысяч рублей. Она переезжает в другой город, а перевозить бутылку весом семь килограммов «будет проблематично».
Вырученные с продажи монеты деньги владелец планирует потратить на помощь семье
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