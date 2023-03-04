В Перми продают один рубль за 800 тысяч. Скрин

05 марта 2023 в 06:38 Размер текста - 17 +

По словам владельца, того, кто купит рубль, будет ждать удача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми продает монету номиналом один рубль за 800 тысяч рублей. По его словам, купившего ждет удача, а вырученные деньги пойдут на помощь семье, говорится в объявлении на популярном портале. «Рублевая монета 2006 года. Кто купит — того ждет удача. Оплата только наличными. Деньги пойдут на помощь семье в трудные времена», — говорится в объявлении. Монету владелец оценил в 800 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что жительница Перми продает пятилитровую бутылку с монетами за 50 тысяч рублей. Она переезжает в другой город, а перевозить бутылку весом семь килограммов «будет проблематично». Вырученные с продажи монеты деньги владелец планирует потратить на помощь семье Объявление на популярном портале

Житель Перми продает монету номиналом один рубль за 800 тысяч рублей. По его словам, купившего ждет удача, а вырученные деньги пойдут на помощь семье, говорится в объявлении на популярном портале. «Рублевая монета 2006 года. Кто купит — того ждет удача. Оплата только наличными. Деньги пойдут на помощь семье в трудные времена», — говорится в объявлении. Монету владелец оценил в 800 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что жительница Перми продает пятилитровую бутылку с монетами за 50 тысяч рублей. Она переезжает в другой город, а перевозить бутылку весом семь килограммов «будет проблематично».