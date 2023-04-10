Глава ВТБ Костин предложил перезапустить приватизацию в России

11 апреля 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

Костин предложил новый этап приватизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перезапуск процесса приватизации в России может обеспечить новую модель роста российской экономики. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, предлагая вернуться к приватизации. «Уверен, что возобновление приватизационной программы не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех „узких мест“, где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски», — указал Костин в авторской колонке для РБК. Он отметил, что передача государственности в руки частных лиц — «инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность», и отметил, что отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Кроме приватизации, глава ВТБ предложил два других источника денег для экономики — ликвидные средства Фонда национального благосостояния и перераспределение бюджетных средств в пользу трех приоритетов: приватизации, использования финансовых резервов и государственного долга. Он подчеркнул, что распределение бюджетных расходов должно осуществляться по принципу «всем сестрам по серьгам», то есть с концентрацией ресурсов на главном — транспорте и логистике, сегменте высоких технологий и обороноспособности, сохраняя социальную часть бюджета. Костин заключил, что для качественного прорыва нужна концентрация ресурсов на главном. Поэтому к очередному циклу планирования бюджета важно подойти с согласованными пониманием приоритетов финансирования и жестко их придерживаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перезапуск процесса приватизации в России может обеспечить новую модель роста российской экономики. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, предлагая вернуться к приватизации. «Уверен, что возобновление приватизационной программы не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех „узких мест“, где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски», — указал Костин в авторской колонке для РБК. Он отметил, что передача государственности в руки частных лиц — «инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность», и отметил, что отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал. Кроме приватизации, глава ВТБ предложил два других источника денег для экономики — ликвидные средства Фонда национального благосостояния и перераспределение бюджетных средств в пользу трех приоритетов: приватизации, использования финансовых резервов и государственного долга. Он подчеркнул, что распределение бюджетных расходов должно осуществляться по принципу «всем сестрам по серьгам», то есть с концентрацией ресурсов на главном — транспорте и логистике, сегменте высоких технологий и обороноспособности, сохраняя социальную часть бюджета. Костин заключил, что для качественного прорыва нужна концентрация ресурсов на главном. Поэтому к очередному циклу планирования бюджета важно подойти с согласованными пониманием приоритетов финансирования и жестко их придерживаться.