Депутаты рассказали, как их наказывали в детстве

Депутаты Государственной Думы рассказали о своем воспитании в детстве и поделились, как сами воспитывают детей. Об этом пишут СМИ.

Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гусев рассказал, что в детстве мог получать ремня, но сам по-другому воспитывает детей. По словам депутата ЛДПР Андрея Лугового, у него в детстве даже не проверяли дневник. «Меня в жизни не наказывали родители. У меня отец военный был офицером, а мама была учительницей по географии. Я учился на круглые пятёрки, у меня в жизни не проверяли дневник. Меня никто сильно в этом не воспитывал. Видимо, в семье была такая атмосфера, которая вырабатывала у меня ответственность», — приводит его слова Life.ru.

Депутат от КПРФ Анастасия Удальцова заявила о необходимости воспитания детей с помощью бесед. Она считает, что в случае возникновения конфликта между детьми, родителю не нужно принимать сторону кого-то из них. Сама Удальцова так и поступает.

