Депутаты рассказали, как их наказывали в детстве

Депутаты поделились секретами воспитания детей и рассказали о своем детстве
06 ноября 2025 в 16:39
По словам депутата Анастасии Удальцовой, детей нужно воспитывать при помощи разговоров с ними

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Государственной Думы рассказали о своем воспитании в детстве и поделились, как сами воспитывают детей. Об этом пишут СМИ.

Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гусев рассказал, что в детстве мог получать ремня, но сам по-другому воспитывает детей. По словам депутата ЛДПР Андрея Лугового, у него в детстве даже не проверяли дневник. «Меня в жизни не наказывали родители. У меня отец военный был офицером, а мама была учительницей по географии. Я учился на круглые пятёрки, у меня в жизни не проверяли дневник. Меня никто сильно в этом не воспитывал. Видимо, в семье была такая атмосфера, которая вырабатывала у меня ответственность», — приводит его слова Life.ru.

Депутат от КПРФ Анастасия Удальцова заявила о необходимости воспитания детей с помощью бесед. Она считает, что в случае возникновения конфликта между детьми, родителю не нужно принимать сторону кого-то из них. Сама Удальцова так и поступает. 

Ранее в Общественной палате России предложили предоставлять материнский капитал не только на первых двух детей, но и на третьего. Благодаря этому, как считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, каждый ребенок сможет получать соответствующую поддержку. 

