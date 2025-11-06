Депутаты рассказали, как их наказывали в детстве
По словам депутата Анастасии Удальцовой, детей нужно воспитывать при помощи разговоров с ними
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Депутаты Государственной Думы рассказали о своем воспитании в детстве и поделились, как сами воспитывают детей. Об этом пишут СМИ.
Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гусев рассказал, что в детстве мог получать ремня, но сам по-другому воспитывает детей. По словам депутата ЛДПР Андрея Лугового, у него в детстве даже не проверяли дневник. «Меня в жизни не наказывали родители. У меня отец военный был офицером, а мама была учительницей по географии. Я учился на круглые пятёрки, у меня в жизни не проверяли дневник. Меня никто сильно в этом не воспитывал. Видимо, в семье была такая атмосфера, которая вырабатывала у меня ответственность», — приводит его слова Life.ru.
Депутат от КПРФ Анастасия Удальцова заявила о необходимости воспитания детей с помощью бесед. Она считает, что в случае возникновения конфликта между детьми, родителю не нужно принимать сторону кого-то из них. Сама Удальцова так и поступает.
Ранее в Общественной палате России предложили предоставлять материнский капитал не только на первых двух детей, но и на третьего. Благодаря этому, как считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, каждый ребенок сможет получать соответствующую поддержку.
