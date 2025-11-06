Лишат ли россиян поездок в Европу: эксперты оценили возможный запрет шенгенских виз

ЕС может лишить россиян многократных шенгенских виз Фото: Анна Майорова © URA.RU

Евросоюз готовится ввести новые ограничения для россиян: многократные шенгенские визы уйдут в прошлое, а туристические поездки окажутся под еще большим контролем. Однако эксперты уверены — до полного запрета на въезд дело не дойдет. Брюссель действует, скорее, символически, закрепляя уже сложившуюся практику.

ЕС готовит новые визовые ограничения для россиян

Евросоюз намерен серьезно пересмотреть порядок выдачи виз гражданам России, писало накануне издание Politico. Брюссель готовится фактически прекратить выдачу многократных шенгенских виз — россияне смогут рассчитывать только на однократные разрешения на въезд, за редкими исключениями гуманитарного характера или для тех, кто имеет гражданство стран ЕС.

Вместе с тем, вице-президент компании Спейс-трэвел Артур Мурадян осторожностью отнесся к этой информации: «Мы пока ожидаем хоть какого-то подтверждения данной публикации Politico и комментировать не готовы». По его словам, чтобы сделать какие-либо выводы, необходимо дождаться официального подтверждения от европейских органов власти.

Это решение может стать очередным шагом в политике давления на Москву из-за конфликта на Украине. Уже в 2022 году Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, что сделало процесс получения виз дороже и сложнее. Страны Балтии пошли еще дальше, фактически запретив въезд россиянам.

Тем не менее, Еврокомиссия не имеет полномочий полностью закрыть границы: визовые решения остаются в ведении национальных правительств. Поэтому даже после ужесточения правил некоторые государства, такие как Франция, Испания, Италия и Венгрия, продолжают активно выдавать туристические визы гражданам РФ.

Сколько россиян получили «шенген» в 2024 году

По данным Еврокомиссии, в 2024 году россиянам выдали более полумиллиона шенгенских виз — это заметно больше, чем годом ранее, но все же в восемь раз меньше, чем в 2019-м, отмечает Politico. До пандемии и начала конфликта выдача виз измерялась миллионами.

За прошлый год россиянам выдали полмиллиона европейских виз

Ожидается, что новые визовые правила вступят в силу уже на этой неделе. Они станут частью пакета мер, направленных на сокращение числа россиян, въезжающих в Евросоюз. Параллельно Брюссель готовит 19-й пакет санкций, который предусматривает ограничения на передвижение российских дипломатов по шенгенской зоне. Теперь им придется заранее уведомлять страны ЕС о своих поездках — как способ противодействия «все более активной разведывательной деятельности Кремля».

Эксперты считают новые меры ЕС демонстративными

Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов в беседе с «Осторожно, новости» полагает, что несмотря на резкие заявления, Евросоюз не планирует полностью закрывать границы для российских туристов. По его мнению, заявление Брюсселя имеет, скорее, демонстративный характер и не меняет сути действующей процедуры получения виз.

Абасов считает, что следующим логичным шагом со стороны ЕС могло бы стать официальное ограничение туристических поездок, оставив исключения для гуманитарных случаев и визитов к родственникам. Однако эксперт подчеркнул, что полный отказ от российских туристов маловероятен, так как это означало бы окончательный разрыв диалога между Европой и Россией — шаг, к которому ни одна из сторон пока не готова.

По оценке специалиста, нынешние изменения лишь закрепляют существующую практику: количество выданных «шенгенов» уже сократилось более чем в десять раз по сравнению с доковидным временем. Евросоюз, по его мнению, «оставляет пространство для маневра» на случай возможного потепления отношений в будущем.

Практические последствия для туристов

Нововведения могут существенно усложнить туристический процесс. По мнению руководителя туристического агентства «Anytravel» и эксперта по туризму Валентины Никитиной, введение однократных виз повлечет за собой определенные последствия: «Это потребует более длительного планирования каждой поездки с необходимостью получать визу каждый раз. Также это приведет к удорожанию туризма, ведь теперь придется оплачивать новую визу под каждый вылет».

Никитина подчеркнула некую проблематичность ситуации для пассажиров, делающих пересадки в европейских аэропортах: «Даже для тех, кому необходимо лететь на другие континенты и нужна лишь пересадка, получается будет нужна виза, получение которой сейчас занимает несколько месяцев, да и стоит не дешево. При этом если она будет действовать однократно, то вся выгода от пересадок в Европе потеряет смысл».

К чему приведет визовая политика ЕС: переориентация туристических потоков

Так или иначе введенные ограничения уже влияют на туристические предпочтения. По словам Валентины Никитиной, «люди как ездили путешествовать, так и будут ездить, просто направления будут все больше смещены в сторону стран, куда виза не нужна либо не требует такого сложного и долгого получения. Уже и так видно, что турпоток изменился — те, кто раньше летал в Европу, все чаще выбирают для отпуска Японию, Маврикий, ЮАР, Новую Зеландию и даже Иран». По ее оценке, этому способствуют доступные авиарейсы, которые скорректировали направление полетов под новую реальность.

Новая визовая стратегия ЕС

В декабре Еврокомиссия планирует представить новую общеевропейскую визовую стратегию, которая предложит единые рекомендации для стран-членов. Среди них — более активное использование визовой политики против «враждебных государств» и ужесточение критериев для граждан России и ряда других стран.