На Сахалине задержали мужчину за попытку уехать воевать за ВСУ

11 апреля 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

Мужчина подозревается в государственной измене Фото: Анна Майорова © URA.RU Подозреваемый в госизмене мужчина задержан сотрудниками ФСБ в Сахалинской области. Сообщается, что он планировал выехать на территорию Украины и вступить в ряды ВСУ для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. «Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ России по Сахалинской области задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», — приводит заявление пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области издание Sakh.online. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». В марте в Астраханской области у границы с Казахстаном задержали мужчину, пытавшегося выехать на Украину с целью воевать на стороне вооруженных формирований Киева против российской армии. Также в Нижнем Тагиле (Свердловская область) двое супругов были задержаны за попытку шпионажа на оборонно-промышленном комплексе. 10 апреля Конституционный комитет Государственной Думы России одобрил поправку в законодательстве, предусматривающую пожизненное заключение за госизмену.

Подозреваемый в госизмене мужчина задержан сотрудниками ФСБ в Сахалинской области. Сообщается, что он планировал выехать на территорию Украины и вступить в ряды ВСУ для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. «Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ России по Сахалинской области задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», — приводит заявление пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области издание Sakh.online. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». В марте в Астраханской области у границы с Казахстаном задержали мужчину, пытавшегося выехать на Украину с целью воевать на стороне вооруженных формирований Киева против российской армии. Также в Нижнем Тагиле (Свердловская область) двое супругов были задержаны за попытку шпионажа на оборонно-промышленном комплексе. 10 апреля Конституционный комитет Государственной Думы России одобрил поправку в законодательстве, предусматривающую пожизненное заключение за госизмену.