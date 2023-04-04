ФСБ задержала свердловчан за госизмену и шпионаж для Украины

Супружескую пару свердловчан отправили под арест за попытку шпионажа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое супругов задержаны за попытку шпионажа в интересах Украины на оборонно-промышленном комплексе в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«В Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против ВС РФ в условиях проведения спецоперации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили силовики.

Против свердловчан возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. По месту жительства супружеской пары оперативники обнаружили предметы для шпионской деятельности. Теперь свердловчане находятся под стражей.