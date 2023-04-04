ФСБ задержала свердловчан за госизмену и шпионаж для Украины

Двое супругов задержаны за попытку шпионажа в интересах Украины на оборонно-промышленном комплексе в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
«В Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против ВС РФ в условиях проведения спецоперации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили силовики.
Против свердловчан возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. По месту жительства супружеской пары оперативники обнаружили предметы для шпионской деятельности. Теперь свердловчане находятся под стражей.
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