04 апреля 2023

ФСБ задержала свердловчан за госизмену и шпионаж для Украины

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Супружескую пару свердловчан отправили под арест за попытку шпионажа Фото:

Двое супругов задержаны за попытку шпионажа в интересах Украины на оборонно-промышленном комплексе в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«В Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против ВС РФ в условиях проведения спецоперации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили силовики.

Против свердловчан возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. По месту жительства супружеской пары оперативники обнаружили предметы для шпионской деятельности. Теперь свердловчане находятся под стражей.

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Двое супругов задержаны за попытку шпионажа в интересах Украины на оборонно-промышленном комплексе в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «В Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против ВС РФ в условиях проведения спецоперации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили силовики. Против свердловчан возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. По месту жительства супружеской пары оперативники обнаружили предметы для шпионской деятельности. Теперь свердловчане находятся под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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