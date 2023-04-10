В Челябинске на треть выросли продажи премиальных авто

В Челябинске увеличился интерес к покупкам подержанных авто премиум-класса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на 30,7% в первом квартале 2023 года в сравнении с таким же периодом 2022 года выросли продажи премиальных автомобилей. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто», самым покупаемым авто с пробегом в этом сегменте стал Lexus RX.

«Среди автомобилей в возрасте до трех лет в Челябинске в январе—марте 2023 года продажи машин премиум-класса выросли на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Первое место в рейтинге самых продаваемых моделей автомобилей с пробегом данного сегмента в регионе занимает Lexus RX», — рассказали на «Авито Авто».

Аналитики отметили, что средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегов в области к настоящему времени достигла 6,9 млн рублей. На долю таких машин с пробегом пришлось 0,6% от общего количества сделок.

Несмотря на рост продаж, показатели увеличения продаж в Челябинской области отстали от среднероссийских. Как отметили в «Авито», в стране продажи премиальных марок пробегом возросли на 107,3%, обеспечив долю в 1,8% от общего объема реализации. Средняя стоимость таких машин в стране достигла 5,99 млн рублей. Топ продаж в РФ возглавляет модель BMW X5.