10 апреля 2023

В Челябинске на треть выросли продажи премиальных авто

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон ВОЛЬВО. Челябинск, вольво, автосалон, автомобиль, иномарка
В Челябинске увеличился интерес к покупкам подержанных авто премиум-класса Фото:

В Челябинске на 30,7% в первом квартале 2023 года в сравнении с таким же периодом 2022 года выросли продажи премиальных автомобилей. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто», самым покупаемым авто с пробегом в этом сегменте стал Lexus RX.

«Среди автомобилей в возрасте до трех лет в Челябинске в январе—марте 2023 года продажи машин премиум-класса выросли на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Первое место в рейтинге самых продаваемых моделей автомобилей с пробегом данного сегмента в регионе занимает Lexus RX», — рассказали на «Авито Авто».

Аналитики отметили, что средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегов в области к настоящему времени достигла 6,9 млн рублей. На долю таких машин с пробегом пришлось 0,6% от общего количества сделок.

Несмотря на рост продаж, показатели увеличения продаж в Челябинской области отстали от среднероссийских. Как отметили в «Авито», в стране продажи премиальных марок пробегом возросли на 107,3%, обеспечив долю в 1,8% от общего объема реализации. Средняя стоимость таких машин в стране достигла 5,99 млн рублей. Топ продаж в РФ возглавляет модель BMW X5.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Челябинске на 30,7% в первом квартале 2023 года в сравнении с таким же периодом 2022 года выросли продажи премиальных автомобилей. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто», самым покупаемым авто с пробегом в этом сегменте стал Lexus RX. «Среди автомобилей в возрасте до трех лет в Челябинске в январе—марте 2023 года продажи машин премиум-класса выросли на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Первое место в рейтинге самых продаваемых моделей автомобилей с пробегом данного сегмента в регионе занимает Lexus RX», — рассказали на «Авито Авто». Аналитики отметили, что средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегов в области к настоящему времени достигла 6,9 млн рублей. На долю таких машин с пробегом пришлось 0,6% от общего количества сделок. Несмотря на рост продаж, показатели увеличения продаж в Челябинской области отстали от среднероссийских. Как отметили в «Авито», в стране продажи премиальных марок пробегом возросли на 107,3%, обеспечив долю в 1,8% от общего объема реализации. Средняя стоимость таких машин в стране достигла 5,99 млн рублей. Топ продаж в РФ возглавляет модель BMW X5.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...