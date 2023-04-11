Сальдо: ВСУ готовятся перейти через Днепр

11 апреля 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Украинская армия готовится к форсированию Днепра, отметил Владимир Сальдо Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области армия Украины готовится к форсированию Днепра. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, отметив, что у ВСУ не получится довести операцию до конца. «На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются», — заявил Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что у ВСУ нет достаточного количества ресурсов для проведения операции. На левом берегу Днепра находится большое количество бойцов ВСУ, однако они нуждаются в технике, заключил Сальдо. Армия России перегруппировалась на правый берег Днепра осенью 2022 года. После этого линия фронта закрепилась по течению реки Днепр. Стороны проводили артдуэли, однако об территориальных изменениях не сообщалось. Ранее сообщалось, что одна из восьми штурмовых бригад ВСУ «Стальной рубеж» готова к началу наступательной операции. Один из бойцов бригады отметил, что желает скорого завершения конфликта на Украине.

В Херсонской области армия Украины готовится к форсированию Днепра. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, отметив, что у ВСУ не получится довести операцию до конца. «На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются», — заявил Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что у ВСУ нет достаточного количества ресурсов для проведения операции. На левом берегу Днепра находится большое количество бойцов ВСУ, однако они нуждаются в технике, заключил Сальдо. Армия России перегруппировалась на правый берег Днепра осенью 2022 года. После этого линия фронта закрепилась по течению реки Днепр. Стороны проводили артдуэли, однако об территориальных изменениях не сообщалось. Ранее сообщалось, что одна из восьми штурмовых бригад ВСУ «Стальной рубеж» готова к началу наступательной операции. Один из бойцов бригады отметил, что желает скорого завершения конфликта на Украине.