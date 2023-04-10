10 апреля 2023

Трассу М-5 перекроют в Челябинской области из-за взрывных работ

© Служба новостей «URA.RU»
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Трассу М-5 в Ашинском районе перекроют на три часа Фото:

Участок трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области закроют 13 апреля на три часа в целях безопасности при буровзрывных работах. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Для проведения буровзрывных работ при реконструкции дороги М-5 „Урал“ 13 апреля с 10:00 до 13:00 по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Объезд этого участка по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрен только для легкового транспорта. Для большегрузного транспорта и автобусов на время буровзрывных работ проезд запрещен», — пояснили в ведомстве.

Подобные ограничения будут вводиться еженедельно каждый четверг, вплоть до 1 октября 2023 года. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

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Участок трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области закроют 13 апреля на три часа в целях безопасности при буровзрывных работах. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Для проведения буровзрывных работ при реконструкции дороги М-5 „Урал“ 13 апреля с 10:00 до 13:00 по местному времени закрывается дорожное движение на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Объезд этого участка по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрен только для легкового транспорта. Для большегрузного транспорта и автобусов на время буровзрывных работ проезд запрещен», — пояснили в ведомстве. Подобные ограничения будут вводиться еженедельно каждый четверг, вплоть до 1 октября 2023 года. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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