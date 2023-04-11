Выходец из Тюмени занял должность прокурора в ЯНАО 11 апреля 2023 в 10:32 Размер текста - 17 + Стаж работы Петра Юшкова в органах прокуратуры составляет 6 лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Выходец их Тюмени занял пост прокурора в Лабытнанги (ЯНАО). Как сообщили в окружном правоохранительном ведомстве, им стал Петр Юшков. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 10.04.2023 № 367-к на должность прокурора г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа назначен младший советник юстиции Юшков Петр Сергеевич», — говорится в сообщении. Уточняется, что Юшкову 31 год. В 2013 году окончил Тюменскую государственную академию мировой экономики, управления и права. Стаж работы в органах прокуратуры составляет 6 лет. Последовательно он был зампомощника прокурора Салехарда, прокурора отдела, старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры ЯНАО. «С 27.03.2020 замещал должность заместителя начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. До работы в органах прокуратуры Юшков П.С. проходил службу в органах СУ СК России по Тюменской области», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Пуровском районе ЯНАО назначен новый прокурор. Им стал Артур Толстых.

Выходец их Тюмени занял пост прокурора в Лабытнанги (ЯНАО). Как сообщили в окружном правоохранительном ведомстве, им стал Петр Юшков. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 10.04.2023 № 367-к на должность прокурора г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа назначен младший советник юстиции Юшков Петр Сергеевич», — говорится в сообщении. Уточняется, что Юшкову 31 год. В 2013 году окончил Тюменскую государственную академию мировой экономики, управления и права. Стаж работы в органах прокуратуры составляет 6 лет. Последовательно он был зампомощника прокурора Салехарда, прокурора отдела, старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры ЯНАО. «С 27.03.2020 замещал должность заместителя начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. До работы в органах прокуратуры Юшков П.С. проходил службу в органах СУ СК России по Тюменской области», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Пуровском районе ЯНАО назначен новый прокурор. Им стал Артур Толстых. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям