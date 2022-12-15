В районе ЯНАО назначили нового прокурора

16 декабря 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Артур Толстых стал новым прокурором Пуровского района ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Артура Толстых назначили новым прокурором Пуровского района ЯНАО. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 15.12.2022 № 1338-к на должность прокурора Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Толстых Артур Владимирович. Толстых А.В., 16.08.1985 года рождения, в 2006 году окончил ГОУ ВПО «Московский гуманитарно-экономический институт», — сказано в сообщении. Также в информации указано, что до этого Толстых работал следователем в прокуратуре РФ по Кировской области. Кроме этого отмечается, что последние четыре года он состоял в должности Надымского городского прокурора. Ранее URA.RU сообщало, что бывший прокурор района Пуровского района занял новый пост в ЯНАО. Александр Строгалев стал прокурором Нового Уренгоя.

Артура Толстых назначили новым прокурором Пуровского района ЯНАО. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 15.12.2022 № 1338-к на должность прокурора Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа назначен советник юстиции Толстых Артур Владимирович. Толстых А.В., 16.08.1985 года рождения, в 2006 году окончил ГОУ ВПО «Московский гуманитарно-экономический институт», — сказано в сообщении. Также в информации указано, что до этого Толстых работал следователем в прокуратуре РФ по Кировской области. Кроме этого отмечается, что последние четыре года он состоял в должности Надымского городского прокурора. Ранее URA.RU сообщало, что бывший прокурор района Пуровского района занял новый пост в ЯНАО. Александр Строгалев стал прокурором Нового Уренгоя.