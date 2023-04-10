Обмудсмен Мерзлякова назвала число обращений свердловчан по вопросам мобилизации

Омбудсмен Мерзлякова: на горячую линию поступило более 20,5 тысячи обращений свердловчан о мобилизации

Татьяна Мерзлякова сообщила, что чаще всего по горячей линии дают юридическую консультацию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

С начала работы горячей линии по вопросам частичной мобилизации на нее поступило более 20,5 тысячи обращений от свердловчан. Соответствующая информация опубликована на сайте уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

«На Среднем Урале продолжает работу горячая линия по обращениям во время мобилизации, запущенная по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева с 28 сентября 2022 года. С тех пор на нее поступило 20 643 звонка от мобилизованных и их родственников», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте омбудсмена.

Там подчеркнули, что в ответ на большинство вопросов (свыше 17 тысяч) специалисты дали юридическую консультацию. По обращениям семей мобилизованных была направлена помощь волонтеров. Соответствующих вопросов было более десяти тысяч. Кроме этого, операторы помогли оформить карты военнослужащих по 3150 обращениям.

Глава свердловского «Союза десантников» Евгений Тетерин, руководящий общественной приемной свердловского омбудсмена в ЛНР И ДНР, помогает решать проблемы военнослужащих. Это касается мобилизованных и из других регионов РФ.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Власти РФ сообщали, что новой волны мобилизации не планируется.