Магнитогорскому рабочему рулон металла отдавил ноги. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Текслер Алексей в Магнитогорске. Челябинская область, ммк, рулоны, прокат, сталь
Бухта рулонного металла придавила рабочего при погрузке в вагон Фото:

В Магнитогорске Челябинской области рабочего придавило бухтой рулонного металла. Мужчина получил травмы нижних частей обеих ног, сообщили 11 апреля в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«В Магнитогорске при погрузке в железнодорожный вагон бухт рулонного металла, одна из них придавила рабочего. Спасатели сдвинули бухту и эвакуировали пострадавшего из вагона. Он получил травмы нижней части обеих ног», — уточнили в ведомстве.

Спасатели передали 30-летнего мужчину бригаде скорой помощи и сопроводили до операционной. Обстоятельства происшествия выясняются.

Пострадавшего зафиксировали на спинальном щите и эвакуировали из вагона с помощью крана
Пострадавшего зафиксировали на спинальном щите и эвакуировали из вагона с помощью крана
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Магнитогорске Челябинской области рабочего придавило бухтой рулонного металла. Мужчина получил травмы нижних частей обеих ног, сообщили 11 апреля в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «В Магнитогорске при погрузке в железнодорожный вагон бухт рулонного металла, одна из них придавила рабочего. Спасатели сдвинули бухту и эвакуировали пострадавшего из вагона. Он получил травмы нижней части обеих ног», — уточнили в ведомстве. Спасатели передали 30-летнего мужчину бригаде скорой помощи и сопроводили до операционной. Обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...