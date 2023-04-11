Бухта рулонного металла придавила рабочего при погрузке в вагон
В Магнитогорске Челябинской области рабочего придавило бухтой рулонного металла. Мужчина получил травмы нижних частей обеих ног, сообщили 11 апреля в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.
«В Магнитогорске при погрузке в железнодорожный вагон бухт рулонного металла, одна из них придавила рабочего. Спасатели сдвинули бухту и эвакуировали пострадавшего из вагона. Он получил травмы нижней части обеих ног», — уточнили в ведомстве.
Спасатели передали 30-летнего мужчину бригаде скорой помощи и сопроводили до операционной. Обстоятельства происшествия выясняются.
Пострадавшего зафиксировали на спинальном щите и эвакуировали из вагона с помощью крана
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