Магнитогорскому рабочему рулон металла отдавил ноги. Фото, видео

11 апреля 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Бухта рулонного металла придавила рабочего при погрузке в вагон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области рабочего придавило бухтой рулонного металла. Мужчина получил травмы нижних частей обеих ног, сообщили 11 апреля в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «В Магнитогорске при погрузке в железнодорожный вагон бухт рулонного металла, одна из них придавила рабочего. Спасатели сдвинули бухту и эвакуировали пострадавшего из вагона. Он получил травмы нижней части обеих ног», — уточнили в ведомстве. Спасатели передали 30-летнего мужчину бригаде скорой помощи и сопроводили до операционной. Обстоятельства происшествия выясняются. Пострадавшего зафиксировали на спинальном щите и эвакуировали из вагона с помощью крана Фото: паблик «Поисково-спасательная служба Челябинской области» в «ВКонтакте»

В Магнитогорске Челябинской области рабочего придавило бухтой рулонного металла. Мужчина получил травмы нижних частей обеих ног, сообщили 11 апреля в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «В Магнитогорске при погрузке в железнодорожный вагон бухт рулонного металла, одна из них придавила рабочего. Спасатели сдвинули бухту и эвакуировали пострадавшего из вагона. Он получил травмы нижней части обеих ног», — уточнили в ведомстве. Спасатели передали 30-летнего мужчину бригаде скорой помощи и сопроводили до операционной. Обстоятельства происшествия выясняются.