Экс-депутат гордумы Челябинска возглавил оборонный завод

Дмитрий Довженко стал гендиректором челябинского завода «Полет» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший депутат гордумы Челябинска Дмитрий Довженко назначен директором оборонного завода «Полет» (входит в корпорацию «Ростех»). Эту информацию подтвердил 11 апреля URA.RU сам Довженко.

«Да, назначение подтверждаю. Более подробно прокомментировать пока не могу», — заявил Довженко корреспонденту URA.RU.

Завод «Полет» расположен в Челябинке и производит аэродромное оборудование и компоненты радиолокаторов. Довженко сменил на посте его гендиректора Александра Нестерова, руководившего предприятием с 2018 года.

До февраля 2016 года Довженко занимал управляющего филиалом банка «Северный морской путь». Затем, до осени 2019 года, был советником мэра Челябинска. Входил в состав гордумы созыва 2014—2019 годов.