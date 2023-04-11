Экс-депутат гордумы Челябинска возглавил оборонный завод

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Заседание Сигарного клуба на тему: «Какие изменения нужно внести в облик города накануне саммитов ШОС И БРИКС?». Челябинск, довженко дмитрий, указательный палец, жест рукой
Дмитрий Довженко стал гендиректором челябинского завода «Полет» Фото:

Бывший депутат гордумы Челябинска Дмитрий Довженко назначен директором оборонного завода «Полет» (входит в корпорацию «Ростех»). Эту информацию подтвердил 11 апреля URA.RU сам Довженко.

«Да, назначение подтверждаю. Более подробно прокомментировать пока не могу», — заявил Довженко корреспонденту URA.RU.

Завод «Полет» расположен в Челябинке и производит аэродромное оборудование и компоненты радиолокаторов. Довженко сменил на посте его гендиректора Александра Нестерова, руководившего предприятием с 2018 года.

До февраля 2016 года Довженко занимал управляющего филиалом банка «Северный морской путь». Затем, до осени 2019 года, был советником мэра Челябинска. Входил в состав гордумы созыва 2014—2019 годов.

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Бывший депутат гордумы Челябинска Дмитрий Довженко назначен директором оборонного завода «Полет» (входит в корпорацию «Ростех»). Эту информацию подтвердил 11 апреля URA.RU сам Довженко. «Да, назначение подтверждаю. Более подробно прокомментировать пока не могу», — заявил Довженко корреспонденту URA.RU. Завод «Полет» расположен в Челябинке и производит аэродромное оборудование и компоненты радиолокаторов. Довженко сменил на посте его гендиректора Александра Нестерова, руководившего предприятием с 2018 года. До февраля 2016 года Довженко занимал управляющего филиалом банка «Северный морской путь». Затем, до осени 2019 года, был советником мэра Челябинска. Входил в состав гордумы созыва 2014—2019 годов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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