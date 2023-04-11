Глава Центробанка в УрФО Марданов покидает пост

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Конференция ЕР. Курган, чиновники, заседание, депутаты
Рустэм Марданов уходит из Уральского главного управления Банка России Фото:

Руководитель Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов покидает свой пост. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального управления ЦБ.

«Информацию подтверждаем. Исполняющим обязанности назначен первый заместитель главы Уральского главного управления Банка России Евгений Барышников», — пояснили в банке. Причины, почему Марданов покинул пост, не раскрываются.

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Руководитель Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов покидает свой пост. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального управления ЦБ. «Информацию подтверждаем. Исполняющим обязанности назначен первый заместитель главы Уральского главного управления Банка России Евгений Барышников», — пояснили в банке. Причины, почему Марданов покинул пост, не раскрываются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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