Глава Центробанка в УрФО Марданов покидает пост

11 апреля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Рустэм Марданов уходит из Уральского главного управления Банка России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов покидает свой пост. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального управления ЦБ. «Информацию подтверждаем. Исполняющим обязанности назначен первый заместитель главы Уральского главного управления Банка России Евгений Барышников», — пояснили в банке. Причины, почему Марданов покинул пост, не раскрываются.

Руководитель Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов покидает свой пост. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального управления ЦБ. «Информацию подтверждаем. Исполняющим обязанности назначен первый заместитель главы Уральского главного управления Банка России Евгений Барышников», — пояснили в банке. Причины, почему Марданов покинул пост, не раскрываются.