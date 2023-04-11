Челябинские силовики начинают облавы на нелегальных мигрантов

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Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, уфмс, гастарбайтеры
Нелегальных мигрантов разыщут в местах проживания и работы Фото:

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ и Пограничного управления ФСБ по региону объявили операцию по розыску нелегальных мигрантов. Как сообщили в пресс-службы главного управления МВД по региону, массированно проверяют законность нахождения в РФ.

«Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ, погрануправления ФСБ и при силовой поддержке ОМОН проводится оперативно-профилактическое мероприятие „Нелегальный мигрант“. Ведутся массированные проверки мест проживания, концентрации и ведения трудовой деятельности иностранцев», — уточнили в полиции.

Сотрудники силовых ведомств проверяют законность нахождения иностранных граждан в РФ, наличие разрешительной документации для работы в стране. Когда нарушения выявляются, иностранцев наказывают в административном порядке и высылают за пределы России.

В ходе мероприятия санкции также предпринимаются в отношении работодателей. За незаконное трудоустройство предусмотрено наложение штрафа в сумме от одного миллиона рублей или приостановка деятельности фирмы на срок до 90 суток.

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Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ и Пограничного управления ФСБ по региону объявили операцию по розыску нелегальных мигрантов. Как сообщили в пресс-службы главного управления МВД по региону, массированно проверяют законность нахождения в РФ. «Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ, погрануправления ФСБ и при силовой поддержке ОМОН проводится оперативно-профилактическое мероприятие „Нелегальный мигрант“. Ведутся массированные проверки мест проживания, концентрации и ведения трудовой деятельности иностранцев», — уточнили в полиции. Сотрудники силовых ведомств проверяют законность нахождения иностранных граждан в РФ, наличие разрешительной документации для работы в стране. Когда нарушения выявляются, иностранцев наказывают в административном порядке и высылают за пределы России. В ходе мероприятия санкции также предпринимаются в отношении работодателей. За незаконное трудоустройство предусмотрено наложение штрафа в сумме от одного миллиона рублей или приостановка деятельности фирмы на срок до 90 суток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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