Челябинские силовики начинают облавы на нелегальных мигрантов

Нелегальных мигрантов разыщут в местах проживания и работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ и Пограничного управления ФСБ по региону объявили операцию по розыску нелегальных мигрантов. Как сообщили в пресс-службы главного управления МВД по региону, массированно проверяют законность нахождения в РФ.

«Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ, погрануправления ФСБ и при силовой поддержке ОМОН проводится оперативно-профилактическое мероприятие „Нелегальный мигрант“. Ведутся массированные проверки мест проживания, концентрации и ведения трудовой деятельности иностранцев», — уточнили в полиции.

Сотрудники силовых ведомств проверяют законность нахождения иностранных граждан в РФ, наличие разрешительной документации для работы в стране. Когда нарушения выявляются, иностранцев наказывают в административном порядке и высылают за пределы России.

В ходе мероприятия санкции также предпринимаются в отношении работодателей. За незаконное трудоустройство предусмотрено наложение штрафа в сумме от одного миллиона рублей или приостановка деятельности фирмы на срок до 90 суток.