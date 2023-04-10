10 апреля 2023

Курганцы отправили десантникам из зоны СВО технику, чтобы контролировать бои. Видео

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Бойцам в зону СВО отправили экшен-камеры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Курганской области собрали отправили военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, экшен-камеры для контроля боевых действий. Информация об этом размещена в группе Куртамышского специального училища в социальной сети.

«Выражаю огромную благодарность за предоставленные экш-камеры для съемки в экстремальных условиях. Хочу передать спасибо Куртамышскому специальному училищу закрытого типа, а также лично его директору. Теперь в моем подразделении будет объективный контроль за выполняемыми мероприятий», — сказал боец 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. Видео размещено в группе газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что бойцы группировки «Отважные» обратились к курганских чиновникам и предпринимателям. Военнослужащие поблагодарили власти и бизнес-сообщества за помощь в ремонте автомобиля УАЗ. Также сообщалось, что курганский боец с позывным «Блогер» передал привет губернатору Шумкову из Донбасса.

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Жители Курганской области собрали отправили военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, экшен-камеры для контроля боевых действий. Информация об этом размещена в группе Куртамышского специального училища в социальной сети. «Выражаю огромную благодарность за предоставленные экш-камеры для съемки в экстремальных условиях. Хочу передать спасибо Куртамышскому специальному училищу закрытого типа, а также лично его директору. Теперь в моем подразделении будет объективный контроль за выполняемыми мероприятий», — сказал боец 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. Видео размещено в группе газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что бойцы группировки «Отважные» обратились к курганских чиновникам и предпринимателям. Военнослужащие поблагодарили власти и бизнес-сообщества за помощь в ремонте автомобиля УАЗ. Также сообщалось, что курганский боец с позывным «Блогер» передал привет губернатору Шумкову из Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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