Курганцы отправили десантникам из зоны СВО технику, чтобы контролировать бои. Видео

11 апреля 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Бойцам в зону СВО отправили экшен-камеры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Курганской области собрали отправили военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, экшен-камеры для контроля боевых действий. Информация об этом размещена в группе Куртамышского специального училища в социальной сети. «Выражаю огромную благодарность за предоставленные экш-камеры для съемки в экстремальных условиях. Хочу передать спасибо Куртамышскому специальному училищу закрытого типа, а также лично его директору. Теперь в моем подразделении будет объективный контроль за выполняемыми мероприятий», — сказал боец 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. Видео размещено в группе газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что бойцы группировки «Отважные» обратились к курганских чиновникам и предпринимателям. Военнослужащие поблагодарили власти и бизнес-сообщества за помощь в ремонте автомобиля УАЗ. Также сообщалось, что курганский боец с позывным «Блогер» передал привет губернатору Шумкову из Донбасса.

Жители Курганской области собрали отправили военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, экшен-камеры для контроля боевых действий. Информация об этом размещена в группе Куртамышского специального училища в социальной сети. «Выражаю огромную благодарность за предоставленные экш-камеры для съемки в экстремальных условиях. Хочу передать спасибо Куртамышскому специальному училищу закрытого типа, а также лично его директору. Теперь в моем подразделении будет объективный контроль за выполняемыми мероприятий», — сказал боец 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. Видео размещено в группе газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что бойцы группировки «Отважные» обратились к курганских чиновникам и предпринимателям. Военнослужащие поблагодарили власти и бизнес-сообщества за помощь в ремонте автомобиля УАЗ. Также сообщалось, что курганский боец с позывным «Блогер» передал привет губернатору Шумкову из Донбасса.