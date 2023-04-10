10 апреля 2023

Бойцы группировки «Отважные» записали видео для курганских чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Участники СВО поблагодарили курганских чиновников и бизнесменов за помощь в ремонте УАЗа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганские военнослужащие из группировки «Отважные», участвующие в зоне спецоперации на Украине, записали видеообращение к правительству Курганской области и бизнесменам. Об этом URA.RU сообщили сами военнослужащие.

«Всем привет из зоны проведения спецоперации. Группировка „Отважные“ благодарит за оказанную помощь правительство Курганской области, общественные организации „Деловая Россия“ и „Опора России“. Благодаря вам наш УАЗ снова в строю. Очень приятно, что вам небезразлична судьба каждого из нас. Вместе мы сила», — сказал один из бойцов на видео.

Правительство Курганской области помогло с ремонтом автомобиля УАЗ. Необходимые механизмы были приобретены на средства курганских бизнес-сообществ.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец обратился к губернатору Шумкову из Донбасса. В видеообращении он передал привет главе региона от имени казаков и поблагодарил за помощь участникам СВО. Также сообщалось, что военный с позывным «Мамонт» поблагодарил земляков за теплые вещи для него и его сослуживцев.

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Курганские военнослужащие из группировки «Отважные», участвующие в зоне спецоперации на Украине, записали видеообращение к правительству Курганской области и бизнесменам. Об этом URA.RU сообщили сами военнослужащие. «Всем привет из зоны проведения спецоперации. Группировка „Отважные“ благодарит за оказанную помощь правительство Курганской области, общественные организации „Деловая Россия“ и „Опора России“. Благодаря вам наш УАЗ снова в строю. Очень приятно, что вам небезразлична судьба каждого из нас. Вместе мы сила», — сказал один из бойцов на видео. Правительство Курганской области помогло с ремонтом автомобиля УАЗ. Необходимые механизмы были приобретены на средства курганских бизнес-сообществ. Ранее URA.RU писало, что курганский боец обратился к губернатору Шумкову из Донбасса. В видеообращении он передал привет главе региона от имени казаков и поблагодарил за помощь участникам СВО. Также сообщалось, что военный с позывным «Мамонт» поблагодарил земляков за теплые вещи для него и его сослуживцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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