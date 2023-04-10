Курганский боец с позывным «Блогер» передал привет Шумкову из Донбасса. Видео

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, армия, военные, солдаты, оружие, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, дрг, пехотинцы, разведчики, диверсанты, диверсионная группа
Курганский боец обратился к Шумкову из зоны СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганец с позывным «Блогер», участвующий в спецоперации, передал привет губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Кадрами видеообращения к главе региона с корреспондентом URA.RU поделился боец из казачьего батальона «Енисей».

«Губернатору Курганской области Вадиму Михайловичу Шумкову передаем привет от добровольческих казачьих подразделений с бахмутского направления. Атаману Дмитрию Исаеву тоже привет. Верим в вас, спасибо за вашу поддержку», — сказал боец на видео. Также он обратился ко всем землякам и поблагодарил их за помощь военным на фронте.

Ранее URA.RU писало, что военный с позывным «Мамонт» обратился к курганцам с передовой. Он поблагодарил земляком за теплые вещи для него и его сослуживцев. Также сообщалось, что боец с позывным «Блогер» снял встречу звезды сериала «Кадетство» с двойником голливудской звезды Марком Уолбергом.

Специальная военная операция ВС РФ началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Глава государства заявлял, что главные цели спецоперации — защита Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Курганец с позывным «Блогер», участвующий в спецоперации, передал привет губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Кадрами видеообращения к главе региона с корреспондентом URA.RU поделился боец из казачьего батальона «Енисей». «Губернатору Курганской области Вадиму Михайловичу Шумкову передаем привет от добровольческих казачьих подразделений с бахмутского направления. Атаману Дмитрию Исаеву тоже привет. Верим в вас, спасибо за вашу поддержку», — сказал боец на видео. Также он обратился ко всем землякам и поблагодарил их за помощь военным на фронте. Ранее URA.RU писало, что военный с позывным «Мамонт» обратился к курганцам с передовой. Он поблагодарил земляком за теплые вещи для него и его сослуживцев. Также сообщалось, что боец с позывным «Блогер» снял встречу звезды сериала «Кадетство» с двойником голливудской звезды Марком Уолбергом. Специальная военная операция ВС РФ началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Глава государства заявлял, что главные цели спецоперации — защита Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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