Курганский боец с позывным «Блогер» передал привет Шумкову из Донбасса. Видео

10 апреля 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Курганский боец обратился к Шумкову из зоны СВО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганец с позывным «Блогер», участвующий в спецоперации, передал привет губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Кадрами видеообращения к главе региона с корреспондентом URA.RU поделился боец из казачьего батальона «Енисей». «Губернатору Курганской области Вадиму Михайловичу Шумкову передаем привет от добровольческих казачьих подразделений с бахмутского направления. Атаману Дмитрию Исаеву тоже привет. Верим в вас, спасибо за вашу поддержку», — сказал боец на видео. Также он обратился ко всем землякам и поблагодарил их за помощь военным на фронте. Ранее URA.RU писало, что военный с позывным «Мамонт» обратился к курганцам с передовой. Он поблагодарил земляком за теплые вещи для него и его сослуживцев. Также сообщалось, что боец с позывным «Блогер» снял встречу звезды сериала «Кадетство» с двойником голливудской звезды Марком Уолбергом. Специальная военная операция ВС РФ началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Глава государства заявлял, что главные цели спецоперации — защита Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Курганец с позывным «Блогер», участвующий в спецоперации, передал привет губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Кадрами видеообращения к главе региона с корреспондентом URA.RU поделился боец из казачьего батальона «Енисей». «Губернатору Курганской области Вадиму Михайловичу Шумкову передаем привет от добровольческих казачьих подразделений с бахмутского направления. Атаману Дмитрию Исаеву тоже привет. Верим в вас, спасибо за вашу поддержку», — сказал боец на видео. Также он обратился ко всем землякам и поблагодарил их за помощь военным на фронте. Ранее URA.RU писало, что военный с позывным «Мамонт» обратился к курганцам с передовой. Он поблагодарил земляком за теплые вещи для него и его сослуживцев. Также сообщалось, что боец с позывным «Блогер» снял встречу звезды сериала «Кадетство» с двойником голливудской звезды Марком Уолбергом. Специальная военная операция ВС РФ началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Глава государства заявлял, что главные цели спецоперации — защита Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.