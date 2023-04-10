Курганец с позывным «Блогер», участвующий в спецоперации, передал привет губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Кадрами видеообращения к главе региона с корреспондентом URA.RU поделился боец из казачьего батальона «Енисей».
«Губернатору Курганской области Вадиму Михайловичу Шумкову передаем привет от добровольческих казачьих подразделений с бахмутского направления. Атаману Дмитрию Исаеву тоже привет. Верим в вас, спасибо за вашу поддержку», — сказал боец на видео. Также он обратился ко всем землякам и поблагодарил их за помощь военным на фронте.
Ранее URA.RU писало, что военный с позывным «Мамонт» обратился к курганцам с передовой. Он поблагодарил земляком за теплые вещи для него и его сослуживцев. Также сообщалось, что боец с позывным «Блогер» снял встречу звезды сериала «Кадетство» с двойником голливудской звезды Марком Уолбергом.
Специальная военная операция ВС РФ началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Глава государства заявлял, что главные цели спецоперации — защита Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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