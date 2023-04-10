10 апреля 2023

В Курганской области директор школы пожаловался в прокуратуру на чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Курган, депутат, совещание, чиновник, закон, заседание, бумаги к заседанию
Директор школы №1 в Щучье обратился в прокуратуру Фото:

В городе Щучье Курганской области директор школы №1 написал заявление в прокуратуру на исполняющего обязанности начальника отдела образования муниципального округа. В числе претензий задержка доплат, непредоставление жилья и неуважительное отношение молодого чиновника к руководителям образовательных учреждений, рассказал URA.RU источник из сферы образования.

«Директор школы №1 г. Щучье написал на и. о. начальника отдела образования Юрия Кожевникова заявление в прокуратуру. Претензий несколько: неуважительное отношение к директорам, задержка стимулирующих доплат, нежелание чиновника работать с конкретными проблемами, оказывать методическую помощь. Кожевников якобы заявил директорам, что отдел образования будет только отчеты собирать, и больше увлечен соцсетями, чем привлечением профессиональных кадров в учреждения», — рассказал источник.

По словам источника, заявитель в конце 2022 года приехал из Челябинска с женой. Супруги стали директорами двух школ в Щучье. Местные власти обещали им жилье, но ничего не предоставили, хотя в городе есть свободные муниципальные квартиры. Не исключено, что оба директора решат покинуть Щучье.

В прокуратуре Курганской области URA.RU подтвердили факт обращения директора школы с заявлением. URA.RU направило запрос в администрацию Щучанского округа с просьбой оперативно прокомментировать информацию. На момент публикации ответ местных властей не поступил. Директор школы №1 г. Щучья от комментариев отказался.

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В городе Щучье Курганской области директор школы №1 написал заявление в прокуратуру на исполняющего обязанности начальника отдела образования муниципального округа. В числе претензий задержка доплат, непредоставление жилья и неуважительное отношение молодого чиновника к руководителям образовательных учреждений, рассказал URA.RU источник из сферы образования. «Директор школы №1 г. Щучье написал на и. о. начальника отдела образования Юрия Кожевникова заявление в прокуратуру. Претензий несколько: неуважительное отношение к директорам, задержка стимулирующих доплат, нежелание чиновника работать с конкретными проблемами, оказывать методическую помощь. Кожевников якобы заявил директорам, что отдел образования будет только отчеты собирать, и больше увлечен соцсетями, чем привлечением профессиональных кадров в учреждения», — рассказал источник. По словам источника, заявитель в конце 2022 года приехал из Челябинска с женой. Супруги стали директорами двух школ в Щучье. Местные власти обещали им жилье, но ничего не предоставили, хотя в городе есть свободные муниципальные квартиры. Не исключено, что оба директора решат покинуть Щучье. В прокуратуре Курганской области URA.RU подтвердили факт обращения директора школы с заявлением. URA.RU направило запрос в администрацию Щучанского округа с просьбой оперативно прокомментировать информацию. На момент публикации ответ местных властей не поступил. Директор школы №1 г. Щучья от комментариев отказался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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