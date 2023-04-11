Тамбовские военные построили уникальный водовод для обеспечения Донбасса

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Ремонтные работы на магистральном водоводе. Магнитогорск
Военные из Тамбова построили новый водовод в Донбассе Фото:

Плавучая станция в ДНР была возведена военными строителями из Тамбова. Она предназначена для подъема воды и ее прокачки. Таким образом жители Донецка будут получать чистую воду, сообщает пресс-служба военно-строительной компании Министерства обороны РФ.

«На одном из предприятий военно-строительного комплекса Минобороны РФ, расположенном в Тамбове, изготовили для уникального водовода Дон—Северский Донец—Донбасс плавучую станцию, предназначенную для подъема воды и ее дальнейшей прокачки. Оборудование уже запущено в работу», — говорится в сообщении.

Станция была построена за четыре месяца предприятиями по всей стране. Обычно на такие проекты уходит несколько лет, подчеркнули в компании.

Плавучая станция станет главным звеном для будущего водовода. Она оснащена системами рыбозащиты и антиобледенения. После завершения установки водовода жители Донецка смогут получать чистую воду. Данное сооружение станет самым масштабным в своем роде в России.

Тамбовская область помогает Донбассу с начала СВО. В июле 2022 года между ЛНР и областью было подписано соглашение о сотрудничестве. За прошедший год строители из Тамбова восстановили восемь объектов важных инфраструктурных объектов. Среди них: школы, котельные, фельдшерско-акушерские пункты, а также поврежденные в результате обстрелов жилые дома. Тамбовские строители отметили, что в 2023 году будет восстановлено 11 зданий в Донбассе.

Благодаря благотворительному фонду «Развитие Тамбовщины» мирные жители, военные и их семьи получают поддержку. Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что его регион будет и дальше оказывать необходимую помощь Донбассу.

Ранее зампред правительства России Марат Хуснуллин заявил, что в регионе был построен водовод на реке Дон. Он будет работать для обеспечения водой всех жителей Донбасса, отметил он.

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Плавучая станция в ДНР была возведена военными строителями из Тамбова. Она предназначена для подъема воды и ее прокачки. Таким образом жители Донецка будут получать чистую воду, сообщает пресс-служба военно-строительной компании Министерства обороны РФ. «На одном из предприятий военно-строительного комплекса Минобороны РФ, расположенном в Тамбове, изготовили для уникального водовода Дон—Северский Донец—Донбасс плавучую станцию, предназначенную для подъема воды и ее дальнейшей прокачки. Оборудование уже запущено в работу», — говорится в сообщении. Станция была построена за четыре месяца предприятиями по всей стране. Обычно на такие проекты уходит несколько лет, подчеркнули в компании. Плавучая станция станет главным звеном для будущего водовода. Она оснащена системами рыбозащиты и антиобледенения. После завершения установки водовода жители Донецка смогут получать чистую воду. Данное сооружение станет самым масштабным в своем роде в России. Тамбовская область помогает Донбассу с начала СВО. В июле 2022 года между ЛНР и областью было подписано соглашение о сотрудничестве. За прошедший год строители из Тамбова восстановили восемь объектов важных инфраструктурных объектов. Среди них: школы, котельные, фельдшерско-акушерские пункты, а также поврежденные в результате обстрелов жилые дома. Тамбовские строители отметили, что в 2023 году будет восстановлено 11 зданий в Донбассе. Благодаря благотворительному фонду «Развитие Тамбовщины» мирные жители, военные и их семьи получают поддержку. Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что его регион будет и дальше оказывать необходимую помощь Донбассу. Ранее зампред правительства России Марат Хуснуллин заявил, что в регионе был построен водовод на реке Дон. Он будет работать для обеспечения водой всех жителей Донбасса, отметил он.
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