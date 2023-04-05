Хуснуллин сообщил о постройке водоводов для обеспечения Донбасса

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин заявил о попытке ВСУ устроить водную блокаду в Донбассе Фото:
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Зампред правительства России Марат Хуснуллин сообщил о постройке водовода на реке Дон, который способен обеспечить водой весь Донбасс. Всего в новых регионах было построено семь водоводов. Об этом он заявил в ходе заседания с постоянными членами Совбеза.

«На сегодняшний день построен водовод из реки Дон, способный обеспечить водой весь Донбасс», — заявил Марат Хуснуллин. По его словам, ВСУ пытались подорвать водоканалы в Донбассе, устроив тем самым водную блокаду. Однако несмотря на это были построены семь водоводов. URA.RU ведет трансляцию заседания Совбеза в своих соцсетях.

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Зампред правительства России Марат Хуснуллин сообщил о постройке водовода на реке Дон, который способен обеспечить водой весь Донбасс. Всего в новых регионах было построено семь водоводов. Об этом он заявил в ходе заседания с постоянными членами Совбеза. «На сегодняшний день построен водовод из реки Дон, способный обеспечить водой весь Донбасс», — заявил Марат Хуснуллин. По его словам, ВСУ пытались подорвать водоканалы в Донбассе, устроив тем самым водную блокаду. Однако несмотря на это были построены семь водоводов. URA.RU ведет трансляцию заседания Совбеза в своих соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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