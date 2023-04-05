Хуснуллин сообщил о постройке водоводов для обеспечения Донбасса

Марат Хуснуллин заявил о попытке ВСУ устроить водную блокаду в Донбассе
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
Зампред правительства России Марат Хуснуллин сообщил о постройке водовода на реке Дон, который способен обеспечить водой весь Донбасс. Всего в новых регионах было построено семь водоводов. Об этом он заявил в ходе заседания с постоянными членами Совбеза.
«На сегодняшний день построен водовод из реки Дон, способный обеспечить водой весь Донбасс», — заявил Марат Хуснуллин. По его словам, ВСУ пытались подорвать водоканалы в Донбассе, устроив тем самым водную блокаду. Однако несмотря на это были построены семь водоводов. URA.RU ведет трансляцию заседания Совбеза в своих соцсетях.
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