Хуснуллин сообщил о постройке водоводов для обеспечения Донбасса

05 апреля 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Марат Хуснуллин заявил о попытке ВСУ устроить водную блокаду в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Зампред правительства России Марат Хуснуллин сообщил о постройке водовода на реке Дон, который способен обеспечить водой весь Донбасс. Всего в новых регионах было построено семь водоводов. Об этом он заявил в ходе заседания с постоянными членами Совбеза. «На сегодняшний день построен водовод из реки Дон, способный обеспечить водой весь Донбасс», — заявил Марат Хуснуллин. По его словам, ВСУ пытались подорвать водоканалы в Донбассе, устроив тем самым водную блокаду. Однако несмотря на это были построены семь водоводов. URA.RU ведет трансляцию заседания Совбеза в своих соцсетях.

Зампред правительства России Марат Хуснуллин сообщил о постройке водовода на реке Дон, который способен обеспечить водой весь Донбасс. Всего в новых регионах было построено семь водоводов. Об этом он заявил в ходе заседания с постоянными членами Совбеза. «На сегодняшний день построен водовод из реки Дон, способный обеспечить водой весь Донбасс», — заявил Марат Хуснуллин. По его словам, ВСУ пытались подорвать водоканалы в Донбассе, устроив тем самым водную блокаду. Однако несмотря на это были построены семь водоводов. URA.RU ведет трансляцию заседания Совбеза в своих соцсетях.