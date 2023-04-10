Госдума рассмотрит поправки о воинском учете: что изменится

Поправки направлены на совершенствование воинского учета
Государственная Дума РФ 11 апреля рассмотрит поправки, направленные на совершенствование воинского учета в России. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе брифинга, трансляция которого велась на
- Главным изменением будет создание информационной базы воинского учета. Данное изменение направлено на улучшение цифровизации процесса и минимизации ошибок. Разработка Единого реестра военнообязанных будет происходить на базе государственного информационного ресурса. Цифровые возможности позволят максимально быстро вносить изменения, что позволит всегда сохранять данные актуальными. Сама система воинского учета благодаря введению нововведений станет более прозрачной.
- Электронные оповещения о призыве на военную службу по юридическому статусу будут приравнены к традиционным повесткам. Тем самым оповещения, которые будут присылаться на электронную почту, выполнят функцию дублирования традиционных повесток.
- Для уклонистов от военной службы предлагается введение новых ограничений. В случае, если призывник не явится в военкомат по истечению двух недель после получения повестки, на него будет наложено ограничение на выезд из страны. Уклонение по истечению 20 дней с момента получения повестки может грозить призывнику лишением водительских прав, запретом на оформление кредитов, регистрацию ИП и заключение сделок с недвижимостью.
Ранее стало известно, что Минобороны России с 1 апреля начнет рассылать электронные оповещения о призыве на военную службу по электронной почте. URA.RU собрало главное, что известно о рассылках электронных повесток.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!