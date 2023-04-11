Куйвашев повысит свердловского мэра с подпорченной репутацией

Главу Талицы назначат в правительство Свердловской области

Александра Толкачева ждут в свердловском правительстве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев «спрячет» в областном правительстве главу Талицы Александра Толкачева, к которому участились претензии коррупционного характера. Опытный мэр станет замминистра агропрома, сообщил URA.RU источник во власти.

«Толкачев займет освободившееся место заместителя в минАПК. [Прежний замминистра Семен] Власов ушел на ту же позицию в минэкономики», — пересказал собеседник. По неофициальным данным, в последнее время у антикоррупционных органов стали возникать вопросы к работе Толкачева. В предыдущие годы мэр пользовался высочайшим покровительством — к нему давно расположен сам губернатор.

Связаться с Толкачевым к моменту публикации не удалось — он находился на некой беседе в Екатеринбурге, куда его вызвали из Талицы. В областном департаменте информполитики заявили URA.RU, что комментируют перестановки лишь по факту их свершения.

О возможном переводе градоначальника в правительство агентство сообщало еще в начале марта. Толкачев является одним из опытнейших свердловских мэров. Он руководит Талицей с 2010 года. До этого будущий чиновник работал в сельхозсекторе и возглавлял крупные аграрные предприятия.