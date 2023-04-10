Тюменец признался в убийстве своего четырехмесячного ребенка

Тюменец убил собственного ребенка 21 октября 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Тюмени признал вину в убийстве своего четырехмесячного ребенка. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Преступление произошло в октябре 2022 года.

«В Тюменском областном суде продолжается судебное разбирательство в отношении 41-летнего Вячеслава Фисенко. Мужчина обвиняется в убийстве ребенка — п. „и в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ и покушении на убийство двух или несколько лиц — ч.3 ст. 30 — п. „а“ ч.2 ст. 105 УК РФ. Обвиняемый признал вину», — сообщает telegram-канал пресс-службы судов.

Убийство произошло в ночь на 21 октября 2022 года. По версии следствия, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, сначала избил свою жену, а затем напал с кулаками на четырехмесячного младенца. В результате полученных травм ребенок скончался.

Супруга обвиняемого после случившегося уехала в Чувашию. Женщина приняла участие в судебном заседании по видеосвязи. «Она рассказала, что сожитель в день трагедии сильно выпил, а в состоянии алкогольного опьянения мужчина всегда был очень агрессивен. Они часто ссорились. И в этот раз сожитель сначала избил ее, а потом и дочку. В смерти ребенка виновен он», — добавили в Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.