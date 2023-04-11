Челябинский медик обвинил коллегу в изнасиловании

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медперсонал, врач, медики
Женщина написала заявление в правоохранительные органы Фото:

В районной больнице села Уйское Челябинской области одна из врачей написала на своего коллегу заявление с обвинением в изнасиловании. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«В заявлении женщина, работающая в местной больнице, написала, что ее изнасиловал коллега, также работающий в данном медучреждении. Все произошло вечером, ближе к окончанию рабочего дня», — рассказал источник.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок не ответили.

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В районной больнице села Уйское Челябинской области одна из врачей написала на своего коллегу заявление с обвинением в изнасиловании. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «В заявлении женщина, работающая в местной больнице, написала, что ее изнасиловал коллега, также работающий в данном медучреждении. Все произошло вечером, ближе к окончанию рабочего дня», — рассказал источник. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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