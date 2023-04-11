Пермяк через суд добился возвращения ошибочного денежного перевода

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Пермяк также пытался взыскать проценты за использование чужих средств Фото:

Житель Перми случайно отправил 150 тысяч рублей на карту постороннему человеку. Получатель отказался вернуть сумму, тогда пермяк пошел в суд, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«С банковской карты MasterCard, принадлежащей истцу, на банковскую карту, принадлежащую ответчику, ошибочно был осуществлен перевод денежных средств в размере 150 000 рублей. Каких-либо договорных отношений между истцом и ответчиком не имеется», — говорится в решении суда.

Суд удовлетворил иск и постановил вернуть пермяку полную сумму. Также истец потребовал взыскать 13 тысяч рублей в качестве компенсации за пользования чужими денежными средствами. Однако суд данное требование отклонил, так как проценты должны начисляться с даты истечения срока хранения иска, направленного ответчику. Истец об этом не ходатайствовал.

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Житель Перми случайно отправил 150 тысяч рублей на карту постороннему человеку. Получатель отказался вернуть сумму, тогда пермяк пошел в суд, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «С банковской карты MasterCard, принадлежащей истцу, на банковскую карту, принадлежащую ответчику, ошибочно был осуществлен перевод денежных средств в размере 150 000 рублей. Каких-либо договорных отношений между истцом и ответчиком не имеется», — говорится в решении суда. Суд удовлетворил иск и постановил вернуть пермяку полную сумму. Также истец потребовал взыскать 13 тысяч рублей в качестве компенсации за пользования чужими денежными средствами. Однако суд данное требование отклонил, так как проценты должны начисляться с даты истечения срока хранения иска, направленного ответчику. Истец об этом не ходатайствовал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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