Пермяк через суд добился возвращения ошибочного денежного перевода

Пермяк также пытался взыскать проценты за использование чужих средств Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Перми случайно отправил 150 тысяч рублей на карту постороннему человеку. Получатель отказался вернуть сумму, тогда пермяк пошел в суд, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«С банковской карты MasterCard, принадлежащей истцу, на банковскую карту, принадлежащую ответчику, ошибочно был осуществлен перевод денежных средств в размере 150 000 рублей. Каких-либо договорных отношений между истцом и ответчиком не имеется», — говорится в решении суда.

Суд удовлетворил иск и постановил вернуть пермяку полную сумму. Также истец потребовал взыскать 13 тысяч рублей в качестве компенсации за пользования чужими денежными средствами. Однако суд данное требование отклонил, так как проценты должны начисляться с даты истечения срока хранения иска, направленного ответчику. Истец об этом не ходатайствовал.