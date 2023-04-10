10 апреля 2023

Прокуратура проводит проверку после гибели школьника на заброшенной пермской стройке

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура, прокуратура россии, погоны, эмблема прокуратуры, юрист первого класса
Прокурор Кировского района взял проверку на личный контроль Фото:

В Перми прокуратура проводит проверку после того, как на заброшенной стройке погиб мальчик. Трагедия произошла на улице Кировоградской 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Организована проверка в связи с гибелью несовершеннолетнего вблизи заброшенного здания. Ситуация взята под личный контроль прокурора Кировского района», — рассказали в ведомстве.

В ходе проверки будут оценены действие и бездействие собственников объекта незавершенного строительства. Ранее URA.RU сообщало, что причиной смерти мальчика стали травмы, полученные от падения кирпича на голову.

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В Перми прокуратура проводит проверку после того, как на заброшенной стройке погиб мальчик. Трагедия произошла на улице Кировоградской 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Организована проверка в связи с гибелью несовершеннолетнего вблизи заброшенного здания. Ситуация взята под личный контроль прокурора Кировского района», — рассказали в ведомстве. В ходе проверки будут оценены действие и бездействие собственников объекта незавершенного строительства. Ранее URA.RU сообщало, что причиной смерти мальчика стали травмы, полученные от падения кирпича на голову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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