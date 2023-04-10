Прокуратура проводит проверку после гибели школьника на заброшенной пермской стройке

11 апреля 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Прокурор Кировского района взял проверку на личный контроль Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми прокуратура проводит проверку после того, как на заброшенной стройке погиб мальчик. Трагедия произошла на улице Кировоградской 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Организована проверка в связи с гибелью несовершеннолетнего вблизи заброшенного здания. Ситуация взята под личный контроль прокурора Кировского района», — рассказали в ведомстве. В ходе проверки будут оценены действие и бездействие собственников объекта незавершенного строительства. Ранее URA.RU сообщало, что причиной смерти мальчика стали травмы, полученные от падения кирпича на голову.

В Перми прокуратура проводит проверку после того, как на заброшенной стройке погиб мальчик. Трагедия произошла на улице Кировоградской 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Организована проверка в связи с гибелью несовершеннолетнего вблизи заброшенного здания. Ситуация взята под личный контроль прокурора Кировского района», — рассказали в ведомстве. В ходе проверки будут оценены действие и бездействие собственников объекта незавершенного строительства. Ранее URA.RU сообщало, что причиной смерти мальчика стали травмы, полученные от падения кирпича на голову.