Прокуратура проводит проверку после гибели школьника на заброшенной пермской стройке

Прокурор Кировского района взял проверку на личный контроль
В Перми прокуратура проводит проверку после того, как на заброшенной стройке погиб мальчик. Трагедия произошла на улице Кировоградской 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
«Организована проверка в связи с гибелью несовершеннолетнего вблизи заброшенного здания. Ситуация взята под личный контроль прокурора Кировского района», — рассказали в ведомстве.
В ходе проверки будут оценены действие и бездействие собственников объекта незавершенного строительства. Ранее URA.RU сообщало, что причиной смерти мальчика стали травмы, полученные от падения кирпича на голову.
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