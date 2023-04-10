10 апреля 2023

В Перми школьник погиб после падения кирпича на голову

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой и виды города. Пермь, долгострой, виды города
Мальчик находился рядом с недостроенным домом Фото:

На заброшенной стройке в Кировском районе Перми школьник погиб от того, что ему на голову упали стройматериалы. ЧП произошло на улице Кировоградская 10 апреля. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам.

«По предварительным данным школьнику на голову упал кирпич», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе министерства здравоохранения факт гибели мальчика подтвердили, отказавшись от более подробных комментариев.

В соцсетях местные жители сообщают, что заброшенная стройка пользовалась популярностью у местных подростков. Сейчас следователи устанавливают точные причины гибели несовершеннолетнего.

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На заброшенной стройке в Кировском районе Перми школьник погиб от того, что ему на голову упали стройматериалы. ЧП произошло на улице Кировоградская 10 апреля. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам. «По предварительным данным школьнику на голову упал кирпич», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе министерства здравоохранения факт гибели мальчика подтвердили, отказавшись от более подробных комментариев. В соцсетях местные жители сообщают, что заброшенная стройка пользовалась популярностью у местных подростков. Сейчас следователи устанавливают точные причины гибели несовершеннолетнего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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