В Перми школьник погиб после падения кирпича на голову

11 апреля 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Мальчик находился рядом с недостроенным домом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На заброшенной стройке в Кировском районе Перми школьник погиб от того, что ему на голову упали стройматериалы. ЧП произошло на улице Кировоградская 10 апреля. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам. «По предварительным данным школьнику на голову упал кирпич», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе министерства здравоохранения факт гибели мальчика подтвердили, отказавшись от более подробных комментариев. В соцсетях местные жители сообщают, что заброшенная стройка пользовалась популярностью у местных подростков. Сейчас следователи устанавливают точные причины гибели несовершеннолетнего.

На заброшенной стройке в Кировском районе Перми школьник погиб от того, что ему на голову упали стройматериалы. ЧП произошло на улице Кировоградская 10 апреля. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам. «По предварительным данным школьнику на голову упал кирпич», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе министерства здравоохранения факт гибели мальчика подтвердили, отказавшись от более подробных комментариев. В соцсетях местные жители сообщают, что заброшенная стройка пользовалась популярностью у местных подростков. Сейчас следователи устанавливают точные причины гибели несовершеннолетнего.