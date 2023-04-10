В Перми школьник погиб после падения кирпича на голову

Мальчик находился рядом с недостроенным домом
На заброшенной стройке в Кировском районе Перми школьник погиб от того, что ему на голову упали стройматериалы. ЧП произошло на улице Кировоградская 10 апреля. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к правоохранительным органам.
«По предварительным данным школьнику на голову упал кирпич», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе министерства здравоохранения факт гибели мальчика подтвердили, отказавшись от более подробных комментариев.
В соцсетях местные жители сообщают, что заброшенная стройка пользовалась популярностью у местных подростков. Сейчас следователи устанавливают точные причины гибели несовершеннолетнего.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.