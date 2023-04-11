Украинский олигарх собрался судиться с Россией

Предприниматель из Украины Ринат Ахметов собрался подать иск против России. Он надеется получить компенсации за потерянные активы, находившиеся в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщила пресс-служба компании Ахметова SKM.
«Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций», — говорится публикации. Текст размещен на сайте компании. Не уточняется, куда Ринат Ахметов планирует обратиться.
Ахметов является самым богатым украинцем по версии Forbes Ukraine. Его компания SKM — самая крупная на Украине инвестиционная группа, она работает по всему миру.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!