Украинский олигарх собрался судиться с Россией 11 апреля 2023 в 16:50 Размер текста - 17 + Олигарх Риант Ахметов инициирует процесс против России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Предприниматель из Украины Ринат Ахметов собрался подать иск против России. Он надеется получить компенсации за потерянные активы, находившиеся в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщила пресс-служба компании Ахметова SKM. «Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций», — говорится публикации. Текст размещен на сайте компании. Не уточняется, куда Ринат Ахметов планирует обратиться. Ахметов является самым богатым украинцем по версии Forbes Ukraine. Его компания SKM — самая крупная на Украине инвестиционная группа, она работает по всему миру. Предприниматель из Украины Ринат Ахметов собрался подать иск против России. Он надеется получить компенсации за потерянные активы, находившиеся в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщила пресс-служба компании Ахметова SKM. «Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций», — говорится публикации. Текст размещен на сайте компании. Не уточняется, куда Ринат Ахметов планирует обратиться. Ахметов является самым богатым украинцем по версии Forbes Ukraine. Его компания SKM — самая крупная на Украине инвестиционная группа, она работает по всему миру. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям