Украинский олигарх собрался судиться с Россией

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Клипарт "правосудие". Москва , фемида, суд, судебная система
Олигарх Риант Ахметов инициирует процесс против России Фото:

Предприниматель из Украины Ринат Ахметов собрался подать иск против России. Он надеется получить компенсации за потерянные активы, находившиеся в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщила пресс-служба компании Ахметова SKM.

«Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций», — говорится публикации. Текст размещен на сайте компании. Не уточняется, куда Ринат Ахметов планирует обратиться.

Ахметов является самым богатым украинцем по версии Forbes Ukraine. Его компания SKM — самая крупная на Украине инвестиционная группа, она работает по всему миру.

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Предприниматель из Украины Ринат Ахметов собрался подать иск против России. Он надеется получить компенсации за потерянные активы, находившиеся в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщила пресс-служба компании Ахметова SKM. «Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций», — говорится публикации. Текст размещен на сайте компании. Не уточняется, куда Ринат Ахметов планирует обратиться. Ахметов является самым богатым украинцем по версии Forbes Ukraine. Его компания SKM — самая крупная на Украине инвестиционная группа, она работает по всему миру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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