Аналитики раскрыли, во сколько екатеринбуржцам обойдется пасхальный стол

Пасхальный стол обойдется екатеринбуржцам в 629 рублей

Екатеринбуржцы активно готовятся к Пасхе 16 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Покупка продуктов к Пасхе обойдется жителям Екатеринбурга в 659 рублей, а стоимость ингредиентов для кулича оценивается в 255—394 рубля. К таким выводам пришли аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет». Результаты исследования есть в распоряжении URA.RU.

«В этом году с учетом скидки стоимость готового кулича в Екатеринбурге составляет в среднем 175 рублей, десятка яиц — 84 рубля, набора для окрашивания яиц (12-15 г) — 85 рублей, творожной пасхи — 160 рублей, а свечей (четыре штуки) — 125 рублей. Таким образом, пасхальный стол обойдется жителям города в 629 рублей», — рассказали в компании.

Для тех, кто хочет приготовить кулич самостоятельно, набор продуктов — 600 граммов муки, 300 мл молока, 180 граммов масла, 200 граммов сахара, шесть яиц, 20 граммов дрожжей и 150 граммов изюма — обойдется в 394 рубля. С учетом скидки — 255 рублей. Горожане начали закупать продукты уже за неделю до Пасхи. Так, с 4 по 10 апреля в 21 раз выросло количество заказанных куличей по сравнению с прошлой неделей. Также на 67% вырос спрос на готовую глазурь. В два раза чаще в корзину клали наборы для окрашивания яиц.