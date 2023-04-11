Суд восстановил Аркадия Зуева в должности заместителя главврача каслинской больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области суд восстановил в должности заместителя главврача Каслинской районной больницы Аркадия Зуева, которого уволили после конфликта с руководителем учреждения Владимиром Мельниковым. Как сообщил Зуев URA.RU, ему выделили кабинет в подвале, рядом с бойлером.

«Советский районный суд Челябинска 10 апреля восстановил меня в должности. Сегодня, 11 апреля, я вышел на работу и предоставил руководству исполнительный лист. Мне отказали в оплате вынужденного прогула и выдали кабинет с плесенью в подвале», — рассказал URA.RU Зуев.

Отказ на выплату вынужденного прогула объяснили тем, что больница будет подавать апелляцию на решение суда. На видеозаписи из кабинета, которое предоставил медик URA.RU, видны потеки и плесень на стенах помещения.

«На имя прокурора Каслей написал заявление на главврача Мельникова. Указал на то, что деньги мне не выплачены. Также выдан кабинет с плесенью и нарушением электрических сетей, которые могут быть опасны для моих жизни, здоровья и членов моей семьи, в том числе несовершеннолетних детей», — пояснил Зуев.

Замглавврача отметил, что посетил отделение реанимации и узнал, есть ли изменения в лучшую сторону. Но там работники рассказали, что стало только хуже. Медикаментов так и нет, закупки не проводятся.

В конце 2022 года стало известно о конфликте между главврачом Каслинской районной больницы Мельниковым и его первым замом Зуевым. Причиной разногласий стало заявление подчиненного о катастрофическом состоянии больницы. Под давлением руководства заместителю пришлось уволиться, законность чего Зуев стал оспаривать в суде. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался районной больницей Каслей и поручил подготовить доклад о проверке медучреждения.