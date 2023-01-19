Бастрыкин заинтересовался оскандалившейся челябинской больницей

Глава СК Бастрыкин поручил подготовить доклад о работе больницы в Каслях

Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о проверке в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался проблемами в горбольнице Каслей (Челябинская область), которые озвучил уволившийся заместитель главврача Аркадий Зуев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, он поручил начальнику следственного управления СКР по региону Петру Решетникову предоставить доклад о проведенной проверке.

«В социальных сетях сообщается, что в следственные органы обратился медработник одной из больниц Каслей и сообщил о возможном совершении незаконных действий со стороны медицинского руководства. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по региону Петру Решетникову представить доклад о ходе доследственной проверки», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что в региональном управлении дело взято на контроль. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Зуев опубликовал в социальных сетях видео, в котором подробно рассказал о причинах своего увольнения. По словам медика, начальство медучреждения в лице главврача и заместителя по экономическим вопросам саботирует работу всей сферы здравоохранения региона. Многие коллеги Зуева также собираются разорвать трудовые отношения с больницей.