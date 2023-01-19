19 января 2023

Бастрыкин заинтересовался оскандалившейся челябинской больницей

Глава СК Бастрыкин поручил подготовить доклад о работе больницы в Каслях
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о проверке в больнице Фото:

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался проблемами в горбольнице Каслей (Челябинская область), которые озвучил уволившийся заместитель главврача Аркадий Зуев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, он поручил начальнику следственного управления СКР по региону Петру Решетникову предоставить доклад о проведенной проверке.

«В социальных сетях сообщается, что в следственные органы обратился медработник одной из больниц Каслей и сообщил о возможном совершении незаконных действий со стороны медицинского руководства. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по региону Петру Решетникову представить доклад о ходе доследственной проверки», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что в региональном управлении дело взято на контроль. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Зуев опубликовал в социальных сетях видео, в котором подробно рассказал о причинах своего увольнения. По словам медика, начальство медучреждения в лице главврача и заместителя по экономическим вопросам саботирует работу всей сферы здравоохранения региона. Многие коллеги Зуева также собираются разорвать трудовые отношения с больницей.

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Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался проблемами в горбольнице Каслей (Челябинская область), которые озвучил уволившийся заместитель главврача Аркадий Зуев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, он поручил начальнику следственного управления СКР по региону Петру Решетникову предоставить доклад о проведенной проверке. «В социальных сетях сообщается, что в следственные органы обратился медработник одной из больниц Каслей и сообщил о возможном совершении незаконных действий со стороны медицинского руководства. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по региону Петру Решетникову представить доклад о ходе доследственной проверки», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. Там отметили, что в региональном управлении дело взято на контроль. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее Зуев опубликовал в социальных сетях видео, в котором подробно рассказал о причинах своего увольнения. По словам медика, начальство медучреждения в лице главврача и заместителя по экономическим вопросам саботирует работу всей сферы здравоохранения региона. Многие коллеги Зуева также собираются разорвать трудовые отношения с больницей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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