После скандала из челябинской больницы уволился заместитель главврача. Видео

19 января 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Главврач больницы Аркадий Зуев заявил, что пострадал за правду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области из ГБУЗ «Районная больница Касли» после скандала и конфликта с руководством уволился заместитель главврача по медицинской части Аркадий Зуев. По словам медика, его уволили за правду, а развал медицины в районе продолжается. «Меня уволили за правду, которую не хотело слушать руководство. В Каслинском районе в нашей больнице полностью парализована диагностика онкологических патологий. Я неоднократно обращался к главврачу, что эту ситуацию надо менять, в итоге меня объявили внесистемным, и заставили написать заявление», — сообщил Зуев в своем видеообращении, которое он выложил в группе «Текслер помоги» во «ВКонтакте. Зуев пояснил, что он уволился в декабре под давлением главврача больницы. Он также попросил своих пациентов и сочувствующих ему каслинцев не устраивать митинги, а решать все вопросы в рамках закона. Ранее медик сообщил URA.RU, что из-за катастрофической ситуации в учреждении многие медики собираются покинуть больницу. В Каслинской районной больнице нет ваты и бинтов, закупки не проводятся, а население не обследуется.

В Челябинской области из ГБУЗ «Районная больница Касли» после скандала и конфликта с руководством уволился заместитель главврача по медицинской части Аркадий Зуев. По словам медика, его уволили за правду, а развал медицины в районе продолжается. «Меня уволили за правду, которую не хотело слушать руководство. В Каслинском районе в нашей больнице полностью парализована диагностика онкологических патологий. Я неоднократно обращался к главврачу, что эту ситуацию надо менять, в итоге меня объявили внесистемным, и заставили написать заявление», — сообщил Зуев в своем видеообращении, которое он выложил в группе «Текслер помоги» во «ВКонтакте. Зуев пояснил, что он уволился в декабре под давлением главврача больницы. Он также попросил своих пациентов и сочувствующих ему каслинцев не устраивать митинги, а решать все вопросы в рамках закона. Ранее медик сообщил URA.RU, что из-за катастрофической ситуации в учреждении многие медики собираются покинуть больницу. В Каслинской районной больнице нет ваты и бинтов, закупки не проводятся, а население не обследуется.