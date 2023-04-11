Мэрия претендует на участок, на котором находится недвижимость пенсионерки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В городе Губахе Пермского края пенсионерка, проживающая в частном секторе, может лишиться своей недвижимости из-за планов властей обустроить мини-сквер. Об этом URA.RU рассказал один из жителей города Виталий Смоляков. Он пообщался с собственницей жилья и разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео.

«На территории мини-сквера все объекты недвижимости наши власти заставят снести. Одна из собственников, чью недвижимость должны будут снести, — пенсионерка, жительница Губахи. В поселке Первомайский расположен ее жилой дом, а за границей земельного участка — овощная яма», — объяснил Смоляков. URA.RU обратилось в пресс-службу администрации Губахи, попросив прокомментировать данную информацию, ответ к моменту опубликования новости в редакцию не поступил.

На сайте «Управляем вместе» ранее проводилось голосование, в ходе которого жителям предлагалось выбрать три территории для благоустройства в 2023 году. Чиновники предложили благоустроить сквер у театра-студии «Доминанта», территорию на проспекте Ленина возле храма и новый сквер у физкультурно-оздоровительного комплекса. Найти в публичном доступе информацию о планах разместить мини-сквер в частном секторе корреспонденту URA.RU не удалось.