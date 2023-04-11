Пермский главк МВД закупит 40 тысяч экземпляров Конституции РФ

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Вручение паспорта 14-летним гражданам РФ. Курган, конституция рф, паспорт гражданина рф, паспорт
Экземпляр Конституции вручают каждому, кто получает российский паспорт Фото:

Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Пермскому краю объявил конкурс на поставку печатных изданий российской Конституции. Количество брошюр — более 40 тысяч. Об этом сообщается в конкурсном техзадании, опубликованном в электронном сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».

«Описание объекта закупки — поставка печатных изданий „Конституция Российской Федерации“ с последними актуальными изменениями и правками. Формат — брошюра A5. Количество — 40 483 штуки. Начальная и максимальная цена контракта — 898 тысяч рублей», — указано в документе.

Уточняется, что обложки брошюр должны быть оформлены в цвета государственного флага РФ. Перед печатью исполнитель должен согласовать макет с заказчиком. В соответствии с указом главы государства экземпляры Конституции вручают гражданам страны, достигшим 14-летнего возраста. Также брошюры выдают иностранцам, получающим российское гражданство.

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Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Пермскому краю объявил конкурс на поставку печатных изданий российской Конституции. Количество брошюр — более 40 тысяч. Об этом сообщается в конкурсном техзадании, опубликованном в электронном сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». «Описание объекта закупки — поставка печатных изданий „Конституция Российской Федерации“ с последними актуальными изменениями и правками. Формат — брошюра A5. Количество — 40 483 штуки. Начальная и максимальная цена контракта — 898 тысяч рублей», — указано в документе. Уточняется, что обложки брошюр должны быть оформлены в цвета государственного флага РФ. Перед печатью исполнитель должен согласовать макет с заказчиком. В соответствии с указом главы государства экземпляры Конституции вручают гражданам страны, достигшим 14-летнего возраста. Также брошюры выдают иностранцам, получающим российское гражданство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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