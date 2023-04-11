В России заработал фонд помощи ветеранам СВО

11 апреля 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Анна Цивилева встретилась с участниками службы сопровождения ветеранов СВО «Народного фронта» Фото: пресс-служба Народного фронта новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева встретилась с участниками третьего лагеря «Перезагрузка» службы сопровождения ветеранов СВО «Народного фронта». Участники встречи поделились личным опытом и обсудили проблемы, с которыми приходится сталкиваться ветеранам СВО во время реабилитации. Это первое заседание фонда в таком формате. «При работе фонда, в том числе региональных отделений, приоритетная задача — выстраивание персональной обратной связи с каждым ветераном СВО и каждой семьей погибшего бойца. Они прошли через тяжелейшие испытания, и мы должны работать с ними, учитывая особенности конкретной жизненной ситуации» — рассказала Анна Цивилева в ходе встречи. Ее цитирует пресс-служба фонда «Защитники Отечества». Цивилева отметила, что главная цель встречи — лично узнать у бойцов, с какими проблемами они сталкиваются, а также организовать работу по решению этих проблем. «Благодаря службе сопровождения ветеранов СВО „Народного фронта“ и той работе, которую развернула Ирина Куксенкова (член Центрального штаба Народного фронта, военный корреспондент „Первого канала“ — прим. URA.RU), удалось не просто привезти раненых бойцов в реабилитационный лагерь в Тульскую область и параллельно решить большое количество проблем, которое возникает у самих ребят, но и также настроить некоторые системные вещи», — рассказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. Он отметил, что в Луганске удалось организовать команду по волейболу, которая сможет поучаствовать в параолимпийских соревнованиях федерального уровня. Планируется запуск школы ходьбы в Донецке. Служба сопровождения ветеранов СВО «Народного фронта» имеет множество разработок, которые можно будет применять по всей России и решать проблемы ветеранов системно. Ирина Куксенкова рассказала, что работа фонда «Защитники Отечества» принесет реальную помощь ветеранам СВО. «Их нельзя бросать и нужно делать все, чтобы они ощущали себя полноценными членами нашего общества», — заявила Куксенкова. Ветеран СВО, участник лагеря «Перезагрузка» службы сопровождения ветеранов СВО «Народного фронта» Олег Худоконенко поблагодарил организаторов мероприятия за работу с ветеранами СВО. Он отметил, что внимание со стороны государства сейчас очень важно для них. Фонд «Защитники Отечества» был создан по указу президента России Владимира Путина 3 апреля. В задачи фонда входит персональное сопровождение ветеранов СВО, содействие в получении мер поддержки и помощь при реабилитации. Фонд также будет заниматься адаптацией и трудоустройством ветеранов. Наблюдательный совет фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В состав организации вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты. Представители «Народного фронта» провели встречу с Анной Цивилевой Фото: пресс-служба Народного фронта Представители фонда «Защитники отечества» и «Народного фронта» обсудили проблемы ветеранов СВО Фото: пресс-служба Народного фронта Глава «Защитников Отечества» встретилась с представителями «Народного фронта» Фото: пресс-служба Народного фронта Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева встретилась с участниками третьего лагеря «Перезагрузка» службы сопровождения ветеранов СВО «Народного фронта». Участники встречи поделились личным опытом и обсудили проблемы, с которыми приходится сталкиваться ветеранам СВО во время реабилитации. Это первое заседание фонда в таком формате. «При работе фонда, в том числе региональных отделений, приоритетная задача — выстраивание персональной обратной связи с каждым ветераном СВО и каждой семьей погибшего бойца. Они прошли через тяжелейшие испытания, и мы должны работать с ними, учитывая особенности конкретной жизненной ситуации» — рассказала Анна Цивилева в ходе встречи. Ее цитирует пресс-служба фонда «Защитники Отечества». Цивилева отметила, что главная цель встречи — лично узнать у бойцов, с какими проблемами они сталкиваются, а также организовать работу по решению этих проблем. «Благодаря службе сопровождения ветеранов СВО „Народного фронта“ и той работе, которую развернула Ирина Куксенкова (член Центрального штаба Народного фронта, военный корреспондент „Первого канала“ — прим. URA.RU), удалось не просто привезти раненых бойцов в реабилитационный лагерь в Тульскую область и параллельно решить большое количество проблем, которое возникает у самих ребят, но и также настроить некоторые системные вещи», — рассказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. Он отметил, что в Луганске удалось организовать команду по волейболу, которая сможет поучаствовать в параолимпийских соревнованиях федерального уровня. Планируется запуск школы ходьбы в Донецке. Служба сопровождения ветеранов СВО «Народного фронта» имеет множество разработок, которые можно будет применять по всей России и решать проблемы ветеранов системно. Ирина Куксенкова рассказала, что работа фонда «Защитники Отечества» принесет реальную помощь ветеранам СВО. «Их нельзя бросать и нужно делать все, чтобы они ощущали себя полноценными членами нашего общества», — заявила Куксенкова. Ветеран СВО, участник лагеря «Перезагрузка» службы сопровождения ветеранов СВО «Народного фронта» Олег Худоконенко поблагодарил организаторов мероприятия за работу с ветеранами СВО. Он отметил, что внимание со стороны государства сейчас очень важно для них. Фонд «Защитники Отечества» был создан по указу президента России Владимира Путина 3 апреля. В задачи фонда входит персональное сопровождение ветеранов СВО, содействие в получении мер поддержки и помощь при реабилитации. Фонд также будет заниматься адаптацией и трудоустройством ветеранов. Наблюдательный совет фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В состав организации вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.