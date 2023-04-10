Мэр из ХМАО обсудил с коллегой из Белоруссии перспективы будущего партнерства

11 апреля 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

В ХМАО настаивают на 5-летнем соглашение о сотрудничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Ханты-Мансийского района ХМАО Кирилл Минулин и председатель Могилевского района Белоруссии Олег Чикида договорились в течение месяца подготовить программу сотрудничества на несколько лет вперед. Информацию об этом Минулин разместил у себя в telegram-канале. «Совместно с Олегом Чикидой отметили необходимость выработать в течение апреля базовые пути взаимодействия, сформировать дорожную карту взаимовыгодного сотрудничества. Предложил коллеге не ограничиваться соглашением на один-два года, а выстроить межмуниципальный вектор развития на ближайшие пять лет и в мае подписать уже готовый документ», — сообщил Минулин. Помимо этого, глава Ханты-Мансийского района пригласил коллег и творческие коллективы Могилевского района поучаствовать в 100-летнем юбилее муниципалитета. «Олег Чикида поддержал мое предложение по организации личных встреч и пригласил делегацию Ханты-Мансийского района в августе текущего года на международное мероприятие „Могилевский район — территория возможностей“», — сообщил Минулин.

Глава Ханты-Мансийского района ХМАО Кирилл Минулин и председатель Могилевского района Белоруссии Олег Чикида договорились в течение месяца подготовить программу сотрудничества на несколько лет вперед. Информацию об этом Минулин разместил у себя в telegram-канале. «Совместно с Олегом Чикидой отметили необходимость выработать в течение апреля базовые пути взаимодействия, сформировать дорожную карту взаимовыгодного сотрудничества. Предложил коллеге не ограничиваться соглашением на один-два года, а выстроить межмуниципальный вектор развития на ближайшие пять лет и в мае подписать уже готовый документ», — сообщил Минулин. Помимо этого, глава Ханты-Мансийского района пригласил коллег и творческие коллективы Могилевского района поучаствовать в 100-летнем юбилее муниципалитета. «Олег Чикида поддержал мое предложение по организации личных встреч и пригласил делегацию Ханты-Мансийского района в августе текущего года на международное мероприятие „Могилевский район — территория возможностей“», — сообщил Минулин.