10 апреля 2023

Мэр из ХМАО обсудил с коллегой из Белоруссии перспективы будущего партнерства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общественный совет департамента регулирования цен и тарифов. Курган, депутат, чиновник, руки
В ХМАО настаивают на 5-летнем соглашение о сотрудничестве Фото:

Глава Ханты-Мансийского района ХМАО Кирилл Минулин и председатель Могилевского района Белоруссии Олег Чикида договорились в течение месяца подготовить программу сотрудничества на несколько лет вперед. Информацию об этом Минулин разместил у себя в telegram-канале.

«Совместно с Олегом Чикидой отметили необходимость выработать в течение апреля базовые пути взаимодействия, сформировать дорожную карту взаимовыгодного сотрудничества. Предложил коллеге не ограничиваться соглашением на один-два года, а выстроить межмуниципальный вектор развития на ближайшие пять лет и в мае подписать уже готовый документ», — сообщил Минулин.

Помимо этого, глава Ханты-Мансийского района пригласил коллег и творческие коллективы Могилевского района поучаствовать в 100-летнем юбилее муниципалитета. «Олег Чикида поддержал мое предложение по организации личных встреч и пригласил делегацию Ханты-Мансийского района в августе текущего года на международное мероприятие „Могилевский район — территория возможностей“», — сообщил Минулин.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Глава Ханты-Мансийского района ХМАО Кирилл Минулин и председатель Могилевского района Белоруссии Олег Чикида договорились в течение месяца подготовить программу сотрудничества на несколько лет вперед. Информацию об этом Минулин разместил у себя в telegram-канале. «Совместно с Олегом Чикидой отметили необходимость выработать в течение апреля базовые пути взаимодействия, сформировать дорожную карту взаимовыгодного сотрудничества. Предложил коллеге не ограничиваться соглашением на один-два года, а выстроить межмуниципальный вектор развития на ближайшие пять лет и в мае подписать уже готовый документ», — сообщил Минулин. Помимо этого, глава Ханты-Мансийского района пригласил коллег и творческие коллективы Могилевского района поучаствовать в 100-летнем юбилее муниципалитета. «Олег Чикида поддержал мое предложение по организации личных встреч и пригласил делегацию Ханты-Мансийского района в августе текущего года на международное мероприятие „Могилевский район — территория возможностей“», — сообщил Минулин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...